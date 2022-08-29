辱警數學哥道歉自請處份　網友批師大之恥　校方要辦「送學懲會」

▲辱警師大數學哥引發眾怒、警方法辦，昨天深夜在臉書道歉。（圖／翻攝自YouTube／Morikon.）



記者楊惠琪／台北報導

台南殺警案造成兩名員警殉職，震驚全國，網紅「師大數學哥」卻語出驚人，在臉書開轟殉職員警「被砍死是活該」，引發眾怒，警方也依法送辦，眼見事態嚴重，「師大數學哥」昨深夜在臉書發出道歉聲明，向殉職員警家屬道歉，表示日後會謹言慎行，「若師大校方有意開除學籍，本人也願意接受」。師大今（29日）發出聲明，將把吳姓學生移送學生獎懲委員會。

據調查，「師大數學哥」為就讀師大數學系3年級的吳姓學生，臉書經常發出反社會言論，在台南殺警奪槍案發生後，曾發出批評警察文章，文章內文寫道「不過死了兩個警察，有什麼好難過？」、「平常不積陰德；被砍死活該」等。此外，吳姓學生也曾在臉書批評台大學生墜樓案、戴資穎球技差。但昨晚相關言論、影片均已刪除。

儘管「師大數學哥」刪文道歉，但網友仍不買單，紛紛到臉書留言開罵，痛批敗壞師大校譽，籲師大校方處置。網友批評「這種真的當老師，我會將小孩轉學」、「最倒霉是以前讀師大數學的精英」、「這種素質⋯以後爲人師還得了，我看應該要列為教甄終身永不錄用對象，以免殘害國家幼苗」、「台師大竟有這種撕裂社會的人」、「校方趕緊處理 以免惹火上身」、「師大也有這等敗類了」、「師大之恥」。

國立台灣師範大學上午發出聲明指出，2名員警為維護社會治安，遭人襲擊不幸因公殉職，本校與社會大眾同感不捨與悲憤，該生在臉書所作所為，引發大眾撻伐、觀感不佳，除已由輔導單位會同家長討論後續處理方式，持續予以輔導外，並將依規定移送學生獎懲委員會審議。

師大並指出，該生的不當言論，涉嫌違法部分，已由警政機關依法處理，學校也會加強宣導學生網路資訊素養，提醒學生應合理使用網路，以免誤蹈法網。

至於是否會開除學籍，師大表示，根據校內學生獎懲辦法規定，除非有大過三次、嚴重危害校園安全者、涉刑事案件或有行為嚴重危害社會、國家者，得開除學籍，不過，還是要等出席委員就實際案件進行討論，才知道審議結果。

以下為「師大數學哥」道歉聲明全文：

本人師大數學哥，近日對警察的惡意評論，嚴重傷害不幸死於砍警案的兩位警察家屬，因此本人在此向死者家屬致歉，承諾日後會謹言慎行，不再用惡毒言論攻擊任何警察及職業。

同時，本人對戴資穎的球技批評，以及台大學生墜樓案還有論文案，所做出的不當評論，我也在此向各位致歉，發誓日後不再隨意對時事作評論。

日後本人會將該粉專改名，並且保證不再做惡毒評論，而本人今天下午也和我的爸爸媽媽一起到台南二分局投案，在吳姓警員的陪同下已順利完成筆錄，事後本人願意接受司法懲處，若師大校方有意開除學籍，本人也願意接受。

最後，本人再次向社會大眾及死者家屬深深致歉。



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