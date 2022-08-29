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仇警數學哥文砍光！曾酸5職業「低端人口才從事」　黑歷史全被挖

▲▼ 。（圖／翻攝自網頁）

▲有網友整理吳男過去言論。（圖／翻攝自網頁）

記者曾筠淇／綜合報導

「不就是死了2個警察，到底有什麼好難過的？」就讀師大數學系三年級的吳姓網紅自稱仇警，在粉專上批評「台灣九成警察都是垃圾廢物」。吳男昨（28）日雖已發文致歉，也將相關文章刪除，不過大票網友仍不買單，甚至翻出更多吳男過去發表的誇張言論。

吳男目前雖已將粉專文章刪除，只留下一篇道歉文，但底下網友仍氣炸痛批。其中更有網友貼出吳男過去的文章，內容寫道：

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低端人口會從事的職業：
1.警察
2.護士
3.消防員
4.清潔員
5.外送

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲吳男過去文章被挖出。（圖／翻攝自Facebook）

除了粉專上的貼文，還有網友挖出吳男過去在Dcard的貼文，包含自爆騷擾女學生結果還得優良學生獎、酸戴資穎球技糟等。而過去也有不少師大的網友在Dcard上傻眼表示，吳男竟打著學校名號到處吸引別人注意，實在敗壞校風。

吳男被起底以後，也有更多網友對道歉不買單，「如果事情沒鬧大，現在嘴巴還是很囂張」、「不要假了，這一定是你爸寫的，你爸媽的臉都被你丟光了」、「這文筆比較像父母代筆或是律師寫的」。

回顧整起事件，吳男日前發文酸台南2名殉職員警「平常不積陰德，被砍死是自己活該」，台灣九成警察面對黑道流氓不敢吭聲，卻會欺壓老百姓，大家不必同情死者，更不用幫警察討公道，「我只覺得這兩個條子死有餘辜，自己執法過程有不當之處，才會被犯人拿刀砍殺」。

▲▼台南警捍衛殉職同袍尊嚴 究辦網路仇警誹謗。（圖／翻攝自臉書）

▲文章目前已刪除。（圖／翻攝自Facebook）

對此，台南警察局第二分局表示，針對吳男在臉書上發表不理性的仇警言論，除了予以最嚴厲的譴責，也已經指派專案小組展開調查，吳男行為已涉犯妨害公務罪嫌，另殉職2警家屬也對吳男提告妨害名譽罪，全案將依2罪函送台南地檢署偵辦。

昨日晚間吳男將仇警、過去發布的所有貼文刪除，並發布道歉文提到，「本人近日對警察的惡意評論，嚴重傷害不幸死於砍警案的兩位警察家屬」，所以他要對死者家屬致歉，也承諾之後會謹言慎行，不會再用惡意言論攻擊任警察及職業。

▲吳男道歉文。（圖／翻攝自Facebook）

▲吳男道歉文。（圖／翻攝自Facebook）

吳男也表示，之前他曾批評戴資穎球技、台大生墜樓案、論文案，「我也在此向各位致歉，發誓日後不再隨意對時事作評論」。他說日後也會將粉專改名，並且不再惡毒評論，他願意接受司法懲處，如果師大校方有意開除學籍，「本人也願意接受」。

師大今（29）日發聲明指出，該生的不當言論涉嫌違法部分，已由警政機關依法處理，學校會加強宣導學生網路資訊素養。至於是否開除學籍？師大表示將根據校內學生獎懲辦法規定，除非有大過3次、嚴重危害校園安全、涉刑事案件或有行為嚴重危害社會、國家者，得開除學籍；不過還是要等出席委員就實際案件進行討論，才知審議結果。

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