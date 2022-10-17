　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌今上午出院了

▲▼銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生遭掐斃，嫌犯陳男取車畫面曝。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生遭掐斃，嫌犯陳男取車畫面曝。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

24歲蔡姓馬來西亞籍女大生13日遭到陳姓男子勒斃，陳屍租屋處，引起社會譁然。陳嫌動手後返回新北鶯歌住處服藥輕生，警消人員緊急將他送醫搶救，他一度性命垂危，最後在醫師洗胃搶救後情況恢復穩定，但中度肝臟受損，持續在醫院觀察中，而今（17）日最新消息傳出，他上午辦理出院，下午將到士林分局製作筆錄。

這起案件發生在13日晚間，新北市警方接獲報案，稱有人在鶯歌住處服藥輕生，警消人員緊急前往將陳嫌送醫，而他當時一息尚存，卻透露自己殺了人，而警方趕到北市士林後果真發現蔡姓女大生已陳屍租屋處床上。

陳嫌事後送醫，經醫師緊急洗胃搶救，情況恢復穩定，但他因服用止痛藥過量中毒，且血液中肝指數飆高，已達到中度肝臟損傷程度，病情有往輕度肝臟衰竭演進，必須住院觀察。

由於陳嫌清醒後卻遲遲不肯說明案情，警方無法製作筆錄，而他在住院觀察4天後，今日上午辦理出院，並將於下午在警方陪同之下赴士林分局製作筆錄。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
LIVE／恐怖雨彈正要發威！　直擊百齡橋下海量泡水車慘況
快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌出院了
降雨趨緩時間曝！　一週天氣「三階段變化」
棄7月大女兒離家！母年邁「逼她月給1萬」　結局超氣人
「人投胎成豬」雲林現蹤！　5爪特寫曝光
汐止人怒吼「交通全面癱瘓」！　新北警曝原因
罕見！士林淹大水　天德宮「升天」避災

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌今上午出院了

愛上男主任…她「開會狂盯」還公開示愛　女師涉跟騷收告誡書

快訊／涉境外不動產吸金上億　基泰建設董座陳世銘約談到案

重機群飆速「翹孤輪」還PO網　南警：依法舉發約談送辦

員警索賄縱放外勞移工　2員警遭重判定讞1人坦承獲判緩刑免入監

開刀住院1個月　遭討214萬他傻眼拒付…說過「這2字」躲不掉

5爪特寫曝光！200斤白豬雲林現蹤全村圍捕　傳說「人投胎不能殺」

汐止上班車潮塞爆…在地人怒「交通全面癱瘓」！新北警曝原因

罕見！北市士林淹大水　天德宮睽違8年「升天」避災

他抄近路竟受困「草迷宮」3天　高中生路過聽哀號聲報警救人

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

洗菜、琳妲攜好友COVER台版《TOMBOY》　歌詞驚見湯包、鹽酥雞...網笑：聽了超餓

快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌今上午出院了

愛上男主任…她「開會狂盯」還公開示愛　女師涉跟騷收告誡書

快訊／涉境外不動產吸金上億　基泰建設董座陳世銘約談到案

重機群飆速「翹孤輪」還PO網　南警：依法舉發約談送辦

員警索賄縱放外勞移工　2員警遭重判定讞1人坦承獲判緩刑免入監

開刀住院1個月　遭討214萬他傻眼拒付…說過「這2字」躲不掉

5爪特寫曝光！200斤白豬雲林現蹤全村圍捕　傳說「人投胎不能殺」

汐止上班車潮塞爆…在地人怒「交通全面癱瘓」！新北警曝原因

罕見！北市士林淹大水　天德宮睽違8年「升天」避災

他抄近路竟受困「草迷宮」3天　高中生路過聽哀號聲報警救人

「看見家鄉，永續豐年」看小導演用影像說家鄉事

浩子《營業中》金句X話連發　網被圈粉「笑話冠軍無誤」

影響選情的關鍵「新」勢力　南檢同「新」協力反賄「箏」好

北市國小足球隊爆教練虐打學生　家長阻止被嗆：下次用吊的

加強琉球群島防衛　日本將添購數百架攻擊無人機！最快2025年部署

「人體運毒」他硬吞209包搖頭丸！毒袋破掉...瞬間吸收暴斃

有超可愛立體變形抱枕毯！超商第2波「湯姆貓與傑利鼠」集點來了

肌膚入秋呵護！　1+1白茶保濕「霜」星日夜潤澤不斷電

海鮮控放福利！台中壽司店限定大閘蟹最多買5送7　活體現蒸蟹膏肥美

iPhone 14 Pro逐漸退燒　報告：發貨時間低於同期iPhone 13 Pro

社會熱門新聞

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

即／康湖隧道山崩「淹沒出入口」路堵死

百齡橋下泡水車慘況曝！滿車爛泥還有死魚

快訊／國1「1大車、1小車」追撞　紫爆回堵中

25.8萬黃牌重機百齡橋下淪泡水車　車頭卡雜草橫躺地

伯爵山莊坍方影片曝　台電曝最新情況

士林多人困河堤　他抓籃球架求生

知名足球教練虐打學生！童哭喊「我沒有」

馬國女大生遭勒斃！弟弟見酸民言論怒了

新莊惡火奪命！　婦人遭嗆暈送醫亡

學校地下室傳出淒厲哭叫　她脫兒褲驚覺代誌大條

快訊／前台中市議員楊永昌辭世！享壽71歲

汐止上班車潮塞爆！新北警曝原因

快訊／高大成收「恐嚇私訊」：全家給我殺

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

《全明星》他破2大會紀錄拿MVP

愛愛開燈or關燈好？網吵翻　最美博士「羞吐2新玩法」

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

更多

最夯影音

更多
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面