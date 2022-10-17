快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌今上午出院了

▲銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生遭掐斃，嫌犯陳男取車畫面曝。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

24歲蔡姓馬來西亞籍女大生13日遭到陳姓男子勒斃，陳屍租屋處，引起社會譁然。陳嫌動手後返回新北鶯歌住處服藥輕生，警消人員緊急將他送醫搶救，他一度性命垂危，最後在醫師洗胃搶救後情況恢復穩定，但中度肝臟受損，持續在醫院觀察中，而今（17）日最新消息傳出，他上午辦理出院，下午將到士林分局製作筆錄。

這起案件發生在13日晚間，新北市警方接獲報案，稱有人在鶯歌住處服藥輕生，警消人員緊急前往將陳嫌送醫，而他當時一息尚存，卻透露自己殺了人，而警方趕到北市士林後果真發現蔡姓女大生已陳屍租屋處床上。

陳嫌事後送醫，經醫師緊急洗胃搶救，情況恢復穩定，但他因服用止痛藥過量中毒，且血液中肝指數飆高，已達到中度肝臟損傷程度，病情有往輕度肝臟衰竭演進，必須住院觀察。

由於陳嫌清醒後卻遲遲不肯說明案情，警方無法製作筆錄，而他在住院觀察4天後，今日上午辦理出院，並將於下午在警方陪同之下赴士林分局製作筆錄。

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