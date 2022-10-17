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iOS 16耗電元凶抓到了　鄉民實測怒封「被大家唾棄的App」

記者黃翊婷／綜合報導

蘋果9月13日發布iOS 16，卻陸續有用戶抱怨更新之後出現耗電量增加等問題。一名iPhone使用者在PTT發文表示，經過個人觀察測試，發現iPhone耗電的主因不是iOS 16，而是因為他使用一款名為「Mo PTT」的App，意外掀起鄉民留言熱議。

▲▼iPhone更新iOS16。（圖／記者許力方攝）

▲蘋果9月13日發布iOS 16，部分用戶更新之後出現耗電問題。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關。）

原PO在PTT的iOS版發文表示，經過多日觀察，發現iPhone只要使用「Mo PTT」這款App就會開始發燙、過熱，和YouTube的App相比，僅瀏覽圖文的Mo PTT電池用量竟然占了28％，而YouTube才占了31％，更令人驚訝的是，YouTube顯示於螢幕的時間比Mo PTT多了7個小時，不禁讓他懷疑是否為Mo PTT的程式沒有跟iOS 16搭配好，才會導致耗電、發熱等問題，他甚至還在文中將Mo PTT封為「被大家唾棄的App」。

iPhone耗電主因不是iOS 16，他抓出元凶。（圖／翻攝自PTT、蘋果App Store）

▲原PO揪出耗電主因是Mo PTT這款App。（圖／翻攝自蘋果App Store）

文章公開之後掀起鄉民們留言熱議，不少人都有遇到和原PO類似的狀況，「12 Pro 加iOS 14，用Mo PTT也是燙到不行，又卡，果斷換BePTT，好多了」、「從Windows Phone用Mo PTT用到iOS，要不是真的又燙又卡，我也懶得換」、「砍了換BePTT，真的耗電才不得不換」、「Mo PTT確實容易過熱，iPhone跟之前用過的三星S8+、S9+都有類似狀況」。

iPhone耗電主因不是iOS 16，他抓出元凶。（圖／翻攝自PTT、蘋果App Store）

▲不少鄉民也遇到和原PO一樣的狀況。（圖／翻攝自PTT）

不過，有部分網友表示，自己的手機是iPhone 13 Pro、iOS 15.6，使用Mo PTT並沒有遇到耗電或過熱等問題；也有人提到，他的手機是iPhone 13 Pro Max、iOS 15，使用Mo PTT很正常，但更新成iOS 16之後就變得又熱又耗電。

iPhone耗電主因不是iOS 16，他抓出元凶。（圖／翻攝自PTT、蘋果App Store）

▲用戶留下的評論也有過熱、耗電等問題。（圖／翻攝自蘋果App Store）

而在蘋果App Store介紹頁面上，Mo PTT的評分為1.7顆星，今年10月之後的評論較常出現發熱、耗電等問題，其中一名用戶的評論內容為，「發熱到一個不行，電量狂噴，很常用一用開始頓、大發熱、電量耗超大，不知道是怎樣會啟動暖暖包模式」；另一名用戶也提到，最近一打開Mo PTT手機就會瘋狂發熱，比玩手遊時還燙，跟暖暖包一樣，「寫程式的工程師是冷氣房太冷？」希望開發團隊能進行優化改善這個問題。

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