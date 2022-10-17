縮小燈、任意門要搶！麥當勞X哆啦A夢「道具抱枕」第2彈　限量7萬個

▲哆啦A夢「秘密道具抱枕」第2波來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到第2波！繼「記憶麵包」、「療癒銅鑼燒」後，人氣速食品牌「麥當勞」再度找來日本動漫「哆啦A夢」合作，強勢推出3款「DORAEMON祕密道具抱枕」，這次可是有超欠收的「縮小燈」、「任意門」等造型，療癒又可愛，3款抱枕全台限量7萬個，首波將於10月19日上午11時準時開賣，哆啦鐵粉趕快筆記時間來開搶。

▲▼首波搶先開賣縮小燈、時光布造型抱枕。

擁有廣大鐵粉的《哆啦A夢》再度現身麥當勞，聯手推出3款「DORAEMON祕密道具抱枕」，這次可是把哆啦A夢最常出現、最受歡迎的「道具」通通變身成療癒又實用的抱枕，首波有只要照了就會變小的「縮小燈」抱枕，以及有著時鐘圖案還可以把東西變新變舊的「時光布」抱枕，10月19日上午11時於全門市搶先開賣。

▲哆啦A夢最受歡迎道具「任意門」這次也變身抱枕了。

而第2波登場的就是最受歡迎道具第1名「任意門」抱枕，只要心中想著想去的地方跨過門就可以抵達，方便又神奇的功能可是讓大批鐵粉直呼：「超想要！」預計10月26日上午11時於全門市正式販售。

以上3款抱枕全台限量只有7萬個，凡於門市或得來速購買任一套餐加價319元、單買349元即可獲得1個，提醒每份套餐限加購1組，每人每次消費限購2組，售完為止。

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