康湖隧道搶通了！　高嘉瑜PO照：請大家行車小心

▲康湖隧道搶通。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者皮心瑀／台北報導

尼莎颱風與東北季風共伴效應影響北台灣地區，台北市各處傳出災情，台北內湖、新北汐止交界處的康湖隧道坍方，造成交通中斷，由於選舉將近，藍綠白三位市長參選人都前往勘災，而今早有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜表示，康湖隧道連夜搶通，目前已可通行，也提醒大家行車小心。

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲16日人在中南部輔選，外界罵聲不斷，最終取消2個傍晚掃街行程，提早返回台北市；而柯文哲回到台北市之後，則趕往康樂隧道視察搶修進度，並下令盡可能在17日上午6時完成清運並通車，坍方處目前則已搶通。

針對外界批評人不在台北市，柯文哲原先表示，台北市副市長彭振聲坐鎮台北，因為透過LINE都很清楚，且早上已對彭振聲、北市消防局長吳俊鴻下令，「台北有大雨特報我知道，我們都有掌握狀況。」也強調一個比較健全的政府，不管長官在哪裡，所有底下人員都能按照SOP自動自發進行，才是一個比較文明國家的做法。

值得注意的是，包括國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍台北市參選人及前台北市副市長黃珊珊也都在16日晚間接連到場關心災情。