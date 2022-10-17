OL離職數月一直收「前同事求救」　她傻眼：還要求教到會

▲OL明明已離職數月，前同事仍私訊求救，她傻眼「要回覆前公司發來的問題嗎」。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

許多公司在員工提出辭職後，會要求員工做好交接手續，有一名女網友日前抱怨，她都已經離職好幾個月了，當初也有確實完成交接，結果卻一直收到同事傳訊求救，而且對方態度相當差，讓她感嘆「被凹了很多次，還以為年輕世代的老闆會比較客氣一點」。

原PO在Dcard表示，她至今已經離職數月，但卻一直收到以前同事的求救，「對方以『報表是我製作』為前提，要我教會接手的人，無酬」、「而且過了數個月，我都忘得差不多，加上對方態度，實在讓我沒動力回想細節」。

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她也透露，之前有看到公司開高價徵人做報表，而且按件計酬，「實在納悶他們為何還要來找我」、「從提出離職到現在，被凹了很多次，還以為年輕世代的老闆會比較客氣一點」、「要不要回覆前公司發來的問題？」

貼文一出吸引眾多網友熱議，有網友說「都是前公司了，誰管他懂不懂」、「直接說忘記啊，沒錢還燒腦，傻了才做」、「你都離職幾個月了，對方工作還不能上手，太誇張了吧」、「不會自己學喔，拿以前的資料自己弄啊，還好意思要前同事教」、「有什麼好煩惱的，都已經離職那麼久了，幹嘛理他，妳自己要有原則啊」。

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