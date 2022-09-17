　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6年沒聯絡！前同事半夜丟訊息「要讓我炸嗎」　他曝交情全傻眼

▲▼一名網友參加高中同學婚禮包3600，被酸小氣。（示意圖／達志影像）

▲到了適婚年齡，很多人會收到朋友或同事的喜帖。（示意圖／達志影像）

網搜小組／鄺郁庭報導

到了一個年紀，很可能會陸續收到「紅色炸彈」，也有機會被不熟的人炸到！就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說一個前同事已經離職很久，最近卻在某個半夜問他想不想被炸，尷尬的是，其實兩人沒有特別要好，甚至已經6年沒有聯絡，「該如何回覆呢？還是不要點開訊息、直接裝死？」

原PO發文問卦「突然被問想不想被炸」，文中表示，這個紅色炸彈是來自一個以前曾經共事過的同事，「一起工作時，也沒有特別要好，只是當作普通的職場同事」，而且對方已經離職很久了，平常兩人也沒交集，大約已經有6年沒聯絡了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，前同事準備要結婚，半夜突然丟私訊，相當直接地問他想不想被炸，「我結婚要讓我炸嗎？」還附上一個吐舌頭的俏皮表情符號。一想到雙方根本沒有很熟，原PO就不知該如何回覆，甚至打算直接裝死。

貼文曝光後，吸引不少網友回應，「沒聯絡了就裝死」、「叫他吃X」、「都平行線了幹嘛去」、「超討厭這種，沒朋友硬要亂找來湊場」、「你不想再跟他有往來，不要回覆，他就知道了」、「不要回+1，會這樣問不就代表不熟」、「……別花冤枉錢」、「6年沒聯絡，感情也沒特別好，炸他家蝦子喔？」、

也有人表示，「也有可能被逼的？男方親友桌人數輸女方親友的話，場面非常難看」、「你朋友傻了吧？請這種不熟的只會虧錢，現在一桌兩萬，這種不熟的最多包兩千」、「他很坦白也有禮貌，不想去就已讀就好」、「又不是直接炸 找個理由好好回覆人家吧！」

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
快訊／屏東旅館驚見女屍！　男友搭車逃亡
南非新王選妃！上萬處女「上空衝王宮」秀嫩乳
鼎泰豐價格偏高「為何照樣客滿？」　常客曝4原因
快訊／林昀儒、廖振珽14分鐘橫掃　挺進WTT男雙冠軍戰
獨／iPhone14秒殺！通訊行爆搶不到貨：比官網貴
他鞋一脫竄「超噁濃霉味」！　醫傻眼：恐蜂窩性組織炎
愛莉莎莎高級酒店自拍！　右下驚見「害羞貼身小物」
快訊／林森北路「工人鷹架墜落」！　命危送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南親子嘉年華 high fun新營　黃偉哲偕YOYO全明星與民同樂

守護鐵道文化！台鐵明年全面盤點文資　打造「數位文物館」

6年沒聯絡！前同事半夜丟訊息「要讓我炸嗎」　他曝交情全傻眼

白沙屯媽祖300年首次贊境台東　今晚駐駕高雄鳳山北辰宮

桃機第三航廈擬採航線分配！國籍航都有份　航空界曝「轉機問題」

海產店一碗白飯驚艷他！光亮飽滿「怎煮的？」　好吃關鍵曝光

基隆+788！17日增設大型接種站　市府籲嬰幼童儘速接種疫苗

電話響超過3聲「扣薪1000元」！老闆罰錢花招曝光　網怒：可以告了

火車上有字「35Bㄚㄍㄉ」　眾人笑喊阿公店！神秘密碼意思曝光

增1童重症！8歲女童高燒40度「MIS-C引發休克」　先前未確診新冠

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

水泥車高架橋過彎壓分隔島　車身騰空左傾！司機神拉回

台南親子嘉年華 high fun新營　黃偉哲偕YOYO全明星與民同樂

守護鐵道文化！台鐵明年全面盤點文資　打造「數位文物館」

6年沒聯絡！前同事半夜丟訊息「要讓我炸嗎」　他曝交情全傻眼

白沙屯媽祖300年首次贊境台東　今晚駐駕高雄鳳山北辰宮

桃機第三航廈擬採航線分配！國籍航都有份　航空界曝「轉機問題」

海產店一碗白飯驚艷他！光亮飽滿「怎煮的？」　好吃關鍵曝光

基隆+788！17日增設大型接種站　市府籲嬰幼童儘速接種疫苗

電話響超過3聲「扣薪1000元」！老闆罰錢花招曝光　網怒：可以告了

火車上有字「35Bㄚㄍㄉ」　眾人笑喊阿公店！神秘密碼意思曝光

增1童重症！8歲女童高燒40度「MIS-C引發休克」　先前未確診新冠

悼念女王！紐西蘭總理率先抵英　西敏廳「向靈柩致敬」身影曝

屏東火車站旁旅館驚見女屍！　男友涉重嫌...搭車往東部逃逸

寵物雞陪家人買肯德基　聽到「3字地獄料理」嚇皮皮剉：放我回家

台南親子嘉年華 high fun新營　黃偉哲偕YOYO全明星與民同樂

洗髮精「直接倒頭皮」錯了！正確洗頭4步驟　2地雷別踩

陳柏豪歸隊先中繼　助總：有機會回先發

全國基層體育表揚！林右昌獲特殊體育貢獻獎　副市長代表領獎

直擊外送員「5秒鐘收5張罰單」　他特別檢舉這項：等繳5400元

陸「芯腐敗」再一例！　「大基金」高管任凱落馬

田亞霍1歲兒「肺部多1條血管」開刀　妻曝近況：幸運地提早發現

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

生活熱門新聞

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

新郎是初戀！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角

國道「極速插隊」　30秒搖滾區視角直擊

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

點宵夜竟打開潘朵拉盒子！妹子淚斷5年情

iPhone簡訊「她多按1符號」　帳單多噴200元

確診後BMI變高！研究證實：3後遺症「默默發生」

人妻仍在腰間刺老名　「理由」讓名醫眼眶紅了

哥PO文炫「我妹上新聞」　側乳溢出照引騷動

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

管中閔深夜訴苦！學生趁蓋報修樓吐槽

「冷凍水餃哪家最頂」內行推爆1家：不沾醬也超讚

更多熱門

相關新聞

新郎是初戀！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角

新郎是初戀！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角

你有想過和初戀重逢的畫面嗎？一名新娘秘書表示，先前接到同事轉介過來的案子，結果到了婚禮現場，才發現新郎竟然是自己的初戀男友，她也回想起2人當初交往的過程，沒想到事隔多年，如今卻要送對方的新娘進禮堂，不過她仍相當祝福對方。文章曝光後感動不少人，沒想到也釣出男主角留言。

從洗碗看親密關係

從洗碗看親密關係

i14 Pro「粗眉毛比瀏海醜」！果粉曝蘋果套路

i14 Pro「粗眉毛比瀏海醜」！果粉曝蘋果套路

開車不留安全距離？駕駛曝「1習慣」怒了

開車不留安全距離？駕駛曝「1習慣」怒了

起床一刷iPhone 14 Pro「明天取」嗨翻

起床一刷iPhone 14 Pro「明天取」嗨翻

關鍵字：

結婚前同事紅色炸彈喜帖婚宴喜酒PTT

讀者迴響

熱門新聞

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

浩子罕見火大當場變臉！

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

吳宗憲三女兒「首摘罩露正臉」！

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

進雪隧抓到路隊長！「前面超空」1幕全火大

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面