6年沒聯絡！前同事半夜丟訊息「要讓我炸嗎」　他曝交情全傻眼

▲到了適婚年齡，很多人會收到朋友或同事的喜帖。（示意圖／達志影像）

網搜小組／鄺郁庭報導

到了一個年紀，很可能會陸續收到「紅色炸彈」，也有機會被不熟的人炸到！就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說一個前同事已經離職很久，最近卻在某個半夜問他想不想被炸，尷尬的是，其實兩人沒有特別要好，甚至已經6年沒有聯絡，「該如何回覆呢？還是不要點開訊息、直接裝死？」

原PO發文問卦「突然被問想不想被炸」，文中表示，這個紅色炸彈是來自一個以前曾經共事過的同事，「一起工作時，也沒有特別要好，只是當作普通的職場同事」，而且對方已經離職很久了，平常兩人也沒交集，大約已經有6年沒聯絡了。

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沒想到，前同事準備要結婚，半夜突然丟私訊，相當直接地問他想不想被炸，「我結婚要讓我炸嗎？」還附上一個吐舌頭的俏皮表情符號。一想到雙方根本沒有很熟，原PO就不知該如何回覆，甚至打算直接裝死。

貼文曝光後，吸引不少網友回應，「沒聯絡了就裝死」、「叫他吃X」、「都平行線了幹嘛去」、「超討厭這種，沒朋友硬要亂找來湊場」、「你不想再跟他有往來，不要回覆，他就知道了」、「不要回+1，會這樣問不就代表不熟」、「……別花冤枉錢」、「6年沒聯絡，感情也沒特別好，炸他家蝦子喔？」、

也有人表示，「也有可能被逼的？男方親友桌人數輸女方親友的話，場面非常難看」、「你朋友傻了吧？請這種不熟的只會虧錢，現在一桌兩萬，這種不熟的最多包兩千」、「他很坦白也有禮貌，不想去就已讀就好」、「又不是直接炸 找個理由好好回覆人家吧！」