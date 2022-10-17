免收9000元租金！房東「只有1要求」還給錢　正妹女學生猶豫了

▲房東一席話讓女大生猶豫了。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

單身女子在外租屋要多注意，只要覺得有不對勁的地方，最好換其他間。一名女大生近日找到不錯的物件，不過房東突然提到「有酬勞可拿」，讓她心中的警報大響，但由於房子的條件相當不錯，讓她十分猶豫。不少人看完後，一面倒狂勸快逃。

女學生在Dcard表示，最近找到一個條件很好的物件，是在七期的住宅裡，月租9000元，含自己的一間衛浴，廚房可以隨意使用，且摩托車不算租金，每個月還有免費20杯飲料隨便喝，房間的床墊軟硬適中，讓她非常心動。不過在介紹家具的時候，房東的一席話，讓她有點猶豫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

房東說，「妳這麼漂亮不算房租給妳也可以，之前租這裡的女生會『照顧』他，每個月可以固定拿到不錯的酬勞。」女學生聽完後覺得怪怪的，便說要回去考慮一下。之後房東幾乎每天詢問她是否要租，因為很多人在看。對此女學生遲疑，「我真的不明白照顧是什麼意思，會不會是我想的幫他處理性慾還是包養之類的，到底？」

貼文一出引起討論，大家幾乎一面倒勸「真的不要鬧，去看別間」、「房東很重要，覺得奇怪就快逃」、「房東怪的話真的房子再好都別住」、「別住」、「免費的最貴」、「千萬不要因為9000元賣了自己妹子，趕快醒醒」、「他都跟你暗示了」。

延伸閱讀

▸ Omicron亞型變異株不斷演化 專家：一情境恐將出現「抗藥性」

▸ 林襄曾稱「沒在抽菸」…網PO打臉影片引熱議 痛批：有哪部分是真的

▸ 任憑塔吉克總統「訓斥7分鐘」 普丁齜牙咧嘴全場尷尬