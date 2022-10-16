尼莎挾豪雨狂炸汐止！「馬路變汪洋」淹到屁股　駕駛嚇壞急掉頭

記者朱祖儀／綜合報導

颱風尼莎外圍環流加上東北季風影響，北部及東北部都出現猛烈雨勢。一名林姓網友就分享多段影片，看到馬路上出現泥黃色積水，有些水特別深的地方，甚至已經快淹到民眾的屁股，還有車輛看到眼前大片積水，急忙開車掉頭離開。

▲積水已經快淹到民眾的屁股。（圖／林佳儀授權提供）

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林姓網友向《ETtoday新聞雲》分享汐止樟樹一路淹水狀況，從畫面中看到馬路上出現一大片泥黃色積水，宛如汪洋一般，民眾涉水經過時，可以看到積水最深的地方已經接近屁股，也有警察在項場指揮並關心民眾狀況。

影片中還能看到有不少車輛發現眼前的積水後，隨即改道行駛。另外一旁道路也已經拉上封鎖線，並放上三角錐，避免有車輛一不注意開入水中，可能導致拋錨或其他狀況。

▲駕駛看到積水急忙掉頭。（圖／林佳儀授權提供）

不只樟樹一路淹水嚴重，也有網友在臉書貼出照片，看到有民眾開著休旅車經過汐止南陽街，結果不幸遇到淹水，只見整輛車幾乎快要滅頂，車主只能急忙棄車逃離。「新北交通族」稍早也在臉書發文，表示汐止南陽街積水最深達1.2公尺，已管制通行，請提早改道。經濟部水利署也公布，新北市汐止區達一級淹水警戒。

▼休旅車差點被滅頂。（圖／記者張君豪翻攝）