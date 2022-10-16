　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尼莎挾豪雨狂炸汐止！「馬路變汪洋」淹到屁股　駕駛嚇壞急掉頭

記者朱祖儀／綜合報導

颱風尼莎外圍環流加上東北季風影響，北部及東北部都出現猛烈雨勢。一名林姓網友就分享多段影片，看到馬路上出現泥黃色積水，有些水特別深的地方，甚至已經快淹到民眾的屁股，還有車輛看到眼前大片積水，急忙開車掉頭離開。

▲▼。（圖／林佳儀授權提供）

▲積水已經快淹到民眾的屁股。（圖／林佳儀授權提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林姓網友向《ETtoday新聞雲》分享汐止樟樹一路淹水狀況，從畫面中看到馬路上出現一大片泥黃色積水，宛如汪洋一般，民眾涉水經過時，可以看到積水最深的地方已經接近屁股，也有警察在項場指揮並關心民眾狀況。

影片中還能看到有不少車輛發現眼前的積水後，隨即改道行駛。另外一旁道路也已經拉上封鎖線，並放上三角錐，避免有車輛一不注意開入水中，可能導致拋錨或其他狀況。

▲▼。（圖／林佳儀授權提供）

▲駕駛看到積水急忙掉頭。（圖／林佳儀授權提供）

不只樟樹一路淹水嚴重，也有網友在臉書貼出照片，看到有民眾開著休旅車經過汐止南陽街，結果不幸遇到淹水，只見整輛車幾乎快要滅頂，車主只能急忙棄車逃離。「新北交通族」稍早也在臉書發文，表示汐止南陽街積水最深達1.2公尺，已管制通行，請提早改道。經濟部水利署也公布，新北市汐止區達一級淹水警戒。

▼休旅車差點被滅頂。（圖／記者張君豪翻攝）

▲尼莎颱風帶來充沛雨量，汐止多處積水並有車輛受困。（圖／記者張君豪翻攝）

►鍋寶氣炸鍋超優惠價1768元！減油80%　下廚超簡單

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
籃球場可泛舟　尼莎雨量驚人！景美溪水位暴漲
快訊／土石流「紅色警戒暴增」　北市2區黃色警戒
快跑！汐止停車場「淹大水了」　車主趕路全崩潰
空拍畫面曝！溪水逼近蘭陽大橋橋面　網驚：比颱風天還誇張
柯文哲終於回來了！南下輔選被罵爆　取消行程返台北
快訊／全台各縣市停班課一覽！宜蘭4校宣布停班停課
快訊／暴雨越晚越狂！超大豪雨狂轟4地「紫爆」　12縣市豪大雨
快訊／台北康湖隧道山崩！「淹沒出入口」路全堵死
啦啦隊女神國道「連環追撞」車禍！　活動緊急取消

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南毛小孩音樂超吸睛　民眾戴萌寵同樂

快訊／土石流紅色警戒暴增　北市2區「黃色警戒」

不斷更新／尼莎「灌水式暴雨」襲台　全台災情統整

共伴效應明天發威　風雨更大！離島交通船18航次持續取消

尼莎離台後轉中颱！今晚到明晚「灌驚人豪雨」　下週又有熱帶擾動

不斷更新／全台各縣市停班課一覽！宜蘭4學校宣布停班、停課

快跑！汐止東方旺族後方停車場「淹大水了」　車主趕路全崩潰

快訊／暴雨越晚越狂！超大豪雨狂轟4地「紫爆」　12縣市豪大雨特報

暴雨炸北台　首日農損117萬「宜蘭的薑」受損最嚴重

尼莎挾豪雨狂炸汐止！「馬路變汪洋」淹到屁股　駕駛嚇壞急掉頭

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

金高銀熱跳《Hype Boy》笑容超甜　向前男友撒嬌軟腿…孔劉隔空應援

不斷遭遊客譏笑挑釁　猩猩怒拔草皮狠砸反擊

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

妻為色盲尪備特別眼鏡 他見滿山花海噴淚相擁

台南毛小孩音樂超吸睛　民眾戴萌寵同樂

快訊／土石流紅色警戒暴增　北市2區「黃色警戒」

不斷更新／尼莎「灌水式暴雨」襲台　全台災情統整

共伴效應明天發威　風雨更大！離島交通船18航次持續取消

尼莎離台後轉中颱！今晚到明晚「灌驚人豪雨」　下週又有熱帶擾動

不斷更新／全台各縣市停班課一覽！宜蘭4學校宣布停班、停課

快跑！汐止東方旺族後方停車場「淹大水了」　車主趕路全崩潰

快訊／暴雨越晚越狂！超大豪雨狂轟4地「紫爆」　12縣市豪大雨特報

暴雨炸北台　首日農損117萬「宜蘭的薑」受損最嚴重

尼莎挾豪雨狂炸汐止！「馬路變汪洋」淹到屁股　駕駛嚇壞急掉頭

台南毛小孩音樂超吸睛　民眾戴萌寵同樂

40歲林智勝單季10轟　胡金龍推崇東山再起獎

侯友宜1300就已坐鎮災變中心　知道新北有「降雨空檔」才前往新竹

邊境解封泰國首發團搶頭香來台　造訪日月潭獲日管處熱情歡迎

快訊／土石流紅色警戒暴增　北市2區「黃色警戒」

優惠到10月底！晶宴中和館港點吃到飽平日買一送一　假日第二人半價　

尼莎雨彈狂襲內湖多處積水　康湖隧道旁路基坍塌雙向交通中斷

《換乘2》智妍「沒被賢圭選」氣到脫口：想死嗎？　言行遭批沒禮貌

不斷更新／尼莎「灌水式暴雨」襲台　全台災情統整

共伴效應明天發威　風雨更大！離島交通船18航次持續取消

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

生活熱門新聞

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

快訊／劇烈雨彈狂襲！宜蘭大同鄉4校明停班課

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

尼莎恐變中颱！颱風假有望？　氣象局回應了

碧潭座位區被淹「僅剩ㄑ字座椅面」　人行道消失

秀朗橋河堤淹了！居民曝「大型泡湯1幕」

汐止南陽街「水淹半車身」車主棄休旅車逃

風雨才開始而已！　共伴效應最明顯時間曝

快訊／泥水灌入信義區民宅！豪雨狂炸

吃完鍋「剩3片生肉」　男友1提議她驚呆

國家警報響！尼莎「今明風雨最劇」　陸警機率曝

救護車車頭119左右印顛倒！原因曝光網驚呆

不是珍珠！他推爆手搖飲加「1配料」最爽

「尼莎長大」12級強風來了！致災降雨襲2地

更多熱門

相關新聞

尼莎挾帶大雨　水利署緊急增加北市信義區二級警戒

尼莎挾帶大雨　水利署緊急增加北市信義區二級警戒

尼莎颱風外圍環流與東北季風的共伴效應引發大雨，水利署分別在16日下午3點半、5點半左右分別公告各地警戒概況，其中傍晚臨時加入台北市信義區為二級警戒，與宜蘭縣大同鄉同級；新北市汐止區則續列為一級警戒。

尼莎颱風逐漸遠離　氣象局晚間8時30分解除海警

尼莎颱風逐漸遠離　氣象局晚間8時30分解除海警

暴雨狂灌！網崩潰「可以停了嗎」　專家示警「共伴效應還沒發威」

暴雨狂灌！網崩潰「可以停了嗎」　專家示警「共伴效應還沒發威」

宜蘭台7線驚悚坍方影片曝！目睹者驚喊

宜蘭台7線驚悚坍方影片曝！目睹者驚喊

快訊／泥水灌入信義區民宅！豪雨狂炸

快訊／泥水灌入信義區民宅！豪雨狂炸

關鍵字：

汐止尼莎淹水樟樹一路

讀者迴響

熱門新聞

51歲男演員心肌梗塞猝逝車內！同劇女星悲慟發文

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

快訊／劇烈雨彈狂襲！宜蘭大同鄉4校明停班課

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

劉品言法文超流利！

楊繡惠開罵阿文借錢「演藝圈大姐出聲了」！

尪寵溺餵食！校花婚後爆胖116公斤

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

即／康湖隧道山崩「淹沒出入口」路堵死

14辣妹14男擠小吃店包廂　狂歡開毒趴

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

準備上課！北市「未達停班課標準」　山區學校可視情況「自行決定」

被楊繡惠罵狂借錢「阿文首發聲」！

尼莎恐變中颱！颱風假有望？　氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD
梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面