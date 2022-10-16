快訊／泥水灌入信義區民宅！豪雨狂炸　停班課標準曝光

▲雨彈狂襲北台灣，信義區吳興街民宅遭泥水灌入！（圖／信義區三兩事）

記者邱晟軒／綜合報導

尼莎颱風帶來外圍環流，加上東北季風加持，雨勢越來越猛烈，氣象局持續針對12縣市發布豪大雨特報，各地陸續傳出災情。其中，有網友拍下台北市信義區吳興街附近遭暴雨狂襲，還有幾戶民宅被水灌了進去、民眾全身濕透，雙腳泡泥水等慘況。

有網友在臉書公開社團「信義區三兩事」貼出災情畫面，指出北市信義區吳興街山上水灌入民宅，提醒民眾嚴防豪雨。

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▲豪雨強襲北台灣，災情頻傳！（圖／信義區三兩事）

北市交工處提醒，基隆河水位迅速上漲，已啟動基隆河沿線疏散門關閉，請停留車輛人員儘速離開河川區域。受尼莎颱風外圍環流影響，北市10/16上午11時起開始關閉淡水河沿線疏散門，請車輛停放於水門外的車主，儘速將車輛移出，並提醒，豪雨不斷，請民眾留意自身安全，切勿前往山區及河濱區域。

至於台北市今晚、明日是否會宣布停班課？台北市政府表示，根據中央氣象局下午4時最新發布台北地區24小時雨量預測資料，平地為80至150毫米、山區為150至250毫米，目前尚未達「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定停止上班上課雨量參考基準，不分山區或平地均為350毫米。

北市府指出，不過北市山區如因受地形、雨量影響，導致交通中斷，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，山區學校校長得視實際情形自行決定停止上班及上課，並通報市府教育局，市府將持續注意中央氣象局提供最新雨量預測資料。

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