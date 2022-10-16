連續豪大雨傷農作！花蓮2鄉受災26公頃　縣府爭取現金救助

▲受連續豪大雨影響，花蓮新城、秀林2鄉大豆等作物已有災損情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

氣候變化大，時有豪大雨，近日花蓮新城、秀林鄉農友反映因受豪大雨影響，大豆等作物有災損情況，花蓮縣政府14日邀請花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組至現地勘查，爭取公告農業天然災害現金救助。

縣長徐榛蔚表示，為協助受災農友儘早復耕，花蓮縣政府經農友及公所通報，農業處旋即組成勘災小組進行勘查，勘查結果評估新城鄉大豆、紅豆、芥菜、甘藍及秀林鄉大豆、硬質玉米等，受10月7月豪大雨影響，有幼苗流失、缺株、發芽率不佳及腐爛等情況，被害面積合計約26公頃，損害程度20-40%，已達現金救助啟動標準。花蓮縣政府將依農業天然災害救助辦法規定，提報行政院農業委員會爭取公告農業天然災害現金救助，以降低農友損失。

▲縣府勘災小組現場勘查，統計受災面積達26公頃，作物損害程度20-40%，已達救助標準。

徐榛蔚提醒，農友如有發現農作生長異常，請務必主動向當地公所通報，以確認受災情形；另請基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。

