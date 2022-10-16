豪雨狂炸！碧潭座位區被淹「僅剩ㄑ字座椅面」人行道消失　照片曝

▲人行道被淹沒。（圖／翻攝自FB我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

記者施怡妏／綜合報導

尼莎颱風外圍環流及東北季風帶來劇烈雨勢，天氣風險公司總經理彭啟明示警，目前累積雨量驚人，過去3天累積600到800毫米，有網友貼出碧潭區座位區被水淹沒的照片，原本是人行道的區域全都灌滿水，只剩下ㄑ字形座位區的椅面，現場還有兩名工作人員在清理環境。

有網友稍早在「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」貼出照片，「碧潭的座位區都被淹了」，河堤邊原本是人行道，經過3日的驚人豪雨，路面全被雨水淹沒，僅露出ㄑ字形的座位區，河面上飄著雜物，現場還有2名穿著背心的工作人員在清理環境，不讓垃圾流入水中。

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不少網友看到照片後大吃一驚，紛紛留言，「碧潭廣場也慢慢淹上來了」、「前前前前幾年，有一次是水滿溢到堤防的牆，所有的河濱腳踏車道跟花草全被淹沒，水退後腳踏車道清理很久」、「今天早上5點多雨下得蠻大的」、「昨天就這樣了」、「鴨子船家老早就把船抬上岸了」。

其中，有網友指出，其實這一塊地區都是行水區，本來就不應該規劃為人行道，「座位區就是行水區的一部分，是人限制了它」、「那邊都是行水區，是向老天爺借用而已」。也有不少網友感嘆，「明明颱風是從下面過，結果南部沒雨，北部下到爆炸」、「北部水庫是餵飽了，南部曾文水庫卻沒太大收穫」。

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