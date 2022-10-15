為愛車安全加把勁！　屏東汽車代檢廠導入三級品管創3贏

▲屏東監理站推動汽車代檢廠三級品管觀摩會」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區監理所將以往監控工程品質的「三級品管」制度導入代檢廠做試辦，經近4個月試辦成效良好，今(15)日下午在屏東皇傑汽車代檢廠舉辦「推動汽車代檢廠三級品管觀摩會」，來自高雄、屏東、臺東、澎湖計75家代檢業者及全國7區監理所代表，共109人參與觀摩與交流，藉由提升檢驗品質意識，共同響應落實自主品質管理。

民眾的愛車需要定期檢驗，除了在監理所站驗車，到汽車代檢廠也是許多民眾的選擇；而受監理機關委託的代檢廠，須確保檢驗品質並提供民眾優質服務，才能為車主車輛安全把關。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，因此鼓勵代檢業者導入三級品管制度，提高自主管理能力，做好品質管制，注重所屬檢驗員及儀器設備等事前管理，維持驗車品質之一致性，輔以公路監理機關對業者的稽核，進而達到品質保證、品質管理之三級品管，提升檢驗品質及杜絕檢驗不實情事之發生，創造民眾、代檢業者及政府機關三贏局面。

試辦導入的皇傑汽車代檢廠陳奕壬經理指出，公司導入三級品管制度包含人員管理、檢驗儀器電腦設備管理及檢驗環境與報表管理等三大面向，對於檢驗管理極有助益，因此也樂於藉由觀摩會分享經驗給同業，一起守護民眾的用車安全。

中華民國汽車代檢協會理事長陳億龍表示，感謝高雄區監理所用心辦理觀摩會，業者平常較難參訪到其他同業的公司管理，透過觀摩會方式可以促進同業間彼此交流及相互精進，共同努力營造更優質的汽車檢驗品質與環境。

從澎湖來參與觀摩會的大澎湖代檢廠葉志宏說，皇傑汽車代檢廠以實車現場展示檢驗線創新作法，例如車輛檢驗進行中，民眾於休息室可透過螢幕即時掌握車輛檢驗狀況、運用號牌辨識防呆系統，確保車籍資料不張冠李戴，另還有待檢車輛檢驗重點提示，讓重要檢查項目不遺漏，以及自主檢查表E化作業，藉由掃描二維碼防呆、防弊管理模式，確保能逐項落實檢查，均可做為同業經營之參考，今日觀摩會收穫很多。

李瑞銘說，汽車代檢廠業者運用三級品管制度，落實每日作業標準檢查程序並確實執行到位，讓民眾均能享受便利且高品質之驗車服務，未來也將持續推動三級品管制度到各代檢廠，提升優質之汽車代檢質與量。李瑞銘也呼籲，民眾平時除了保養車輛，也務必定期做車輛檢驗，以檢視愛車各項重要功能是否完好，可選擇評鑑優等、有良好管理制度及重視顧客服務的代檢廠，讓民眾的用車安全再多一分保障。