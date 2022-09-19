上半年車禍死傷人數居全國第2　屏東監理站三地門「路老師」培訓

▲屏東監理站在三地門進行路老師培訓 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣111年上半年度交通死傷人數比率高達全國第2，每10萬人就有1325人在上半年因車禍而死亡或受傷，長者死傷比例尤其高；9月份適逢交通安全月，屏東監理站為了偏鄉的交通安全，考量有些偏鄉長者只聽得懂母語，交通安全資訊不足，便展開偏鄉路老師培育計畫，今(19)日第一站來到了三地門鄉的地磨兒全人關懷協會。



屏東監理站說，要培訓一位路老師，需要全程參與各階段培訓研習及實作共88小時，且培訓地點多為市區中心，對一位住在偏鄉的民眾來說，實在是非常艱辛。

公路總局訂定2019年為幸福巴士元年，陸陸續續輔導許多原民鄉鎮擘劃幸福巴士路線，屏東縣目前共有27條幸福巴士及4條幸福小黃路線，大大減少偏鄉民眾的交通成本，讓偏鄉民眾可以「想去哪裡，就去哪裡」，也大大增加他們參加路老師培訓的意願。



屏東監理站站長羅振瑞表示，屏東縣已逐漸步入老年化的城市，維護長者「行的安全」已是迫在眉睫的課題，除了今天的三地門鄉，未來還會在每個偏鄉，輔導在地民眾成為路老師的一份子，除了以在地化的母語讓偏鄉長者更能吸收交通安全知識外，也讓在地人以貼近偏鄉民眾的生活經驗，讓交通安全知識潛移默化在每位偏鄉民眾的心中。