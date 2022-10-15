快訊／「尼莎」颱風生成　氣象局16:00發布海上警報！

▲「尼莎」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

今年第20號颱風「尼莎」於稍早生成，中央氣象局表示，將於今日16:00發布第一報海上颱風警報，17:30發布第二報警報，並於17:40召開記者會說明。氣象局示警，今日宜花、北北基已有豪大雨，明後兩天東半部、北北基桃都會有豪大雨，尤其東北部有持續顯著降雨。

氣象局表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今(15)日14時發展為輕度颱風，編號第20號(國際命名: NESAT，中文譯名: 尼莎)，預測朝西通過巴士海峽，本局將於今日16時00分發布第20號颱風海上颱風警報，17時40分舉行記者說明會，並於17時發布風雨預報。

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氣象局預報員曾昭誠表示，颱風已於稍早生成，氣象局將於下午16:00發布第一報海上颱風警報，並於17:30發布第二報警報、17:40召開記者會說明。

今日北部、東半部多雲有雨，宜花北北基有豪大雨。明後兩天熱帶系統離台灣最近，降雨會更為明顯，預計在東半部、北北基桃都會有豪大雨，尤其東北部有持續顯著降雨。下週二熱帶系統遠離，雨勢才會趨緩。

下週一東北季風增強，各地氣溫明顯轉涼，北台灣週一、二低溫18到19度。受東北季風影響，週日、一台灣海峽一帶風力強勁，台南以北、東半部、離島都有9級以上強陣風，中部沿海、澎湖、金門、馬祖有10到11級強陣風。