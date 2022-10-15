蘇清泉：支持18歲公民權推動　盼政府積極規劃配套措施

▲蘇清泉支持18歲青年公民權。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長候選人蘇清泉支持18歲公民權議題；他表示，全力支持18歲公民權的推動，這不僅符合國際潮流與落實世代正義的歷史壯舉，更是現在台灣青年期盼能夠還給他們未完整的參政權權利。

蘇清泉指出，這次修憲因為公民複決門檻高，目前「18歲公民權」需965萬同意票才能通過，大家年底記得要踴躍投票，行使史上第一次，交由公民複決的憲法修正案公投的權利。讓年輕人也可以決定、選擇他們自己的未來、價值及選擇所認同的理念。

此外，他提醒，18歲公民權應需有完善的配套措施，從教育、生活上都應該要再規劃加強年輕人的公民意識、公民素質，培養及認知到這項重大權利連帶的社會責任。

蘇清泉強調，現在台灣對「成年」的定義在各項權利義務上，已從20歲逐漸下修到18歲，包括民法、刑法及行政法的完全能力界限，上次包括「服兵役」、「公務人員考試法」亦同。「18歲公民權」的推動跟通過是完成賦予這些青少年卻未賦予完整的參政權，可以公投、能服公職卻不能投票？那很奇怪。

因此蘇清泉支持但也請政府善盡輔導、教育的責任，有完善的整體規劃要落實執行與積極監督及定期檢核覆核，避免出現像前陣子「國民法官」推動民眾很大的疑慮與不安，台灣人民需要的是安穩的生活，而不是把國家的青苗變成政治操作、利用的工具。