「陳其邁脊椎側彎服國民兵」　王鴻薇掀舊照批「軟Q又粗勇」：雙標黨

▲陳其邁。 （資料照／高雄市政府提供）



實習記者李密／台北報導

日前國民黨台北市長參選人蔣萬安遭質疑因「腰椎間盤突出」沒有服一般兵役，卻可以打籃球。對此，台北市議員王鴻薇不滿表示，高雄市長陳其邁因「脊椎側彎」免役，卻也是重訓、棒球、潛水樣樣都來。王鴻薇批評，民進黨操作對岸緊張，推國人上戰場，立委如陳其邁、陳柏惟、林昶佐，都應用同樣標準檢驗，否則民進黨就是不折不扣的雙標黨。

▲王鴻薇。（資料照／記者崔至雲攝）



蔣萬安前（13）日發布與網紅「彭尊」一起打球的影片，遭網友質疑「椎間盤突出」怎麼還能打籃球。同黨市議員王鴻薇表示，大家要檢驗蔣萬安她沒意見，但是今年三月才對外表示自己脊椎側彎免役的陳其邁，居然重訓、棒球甚至潛水，都沒問題。是十足的運動咖，但只能當國民兵。



王鴻薇說，許多項目對脊椎側彎者來說都很辛苦、困難，陳其邁也曾在議會質詢自曝質詢不能久站。但是投球是一個重複不對稱的身體扭轉動作，其中包含側傾、前彎以及快速的旋轉，從醫學角度而言，都是相當危險的，陳其邁拍這些照片還能笑得如此燦爛，「不知綠側翼們如何看待？」



王鴻薇認為，政治人物閃兵、躲兵役的爭議本來時有所聞，但是民進黨許多政治人物，長期喊著抗中保台，操作對岸緊張，推著國人上戰場，自己根本沒當兵，像是陳其邁、陳柏惟、林昶佐這些標誌性的立委，是否應用同樣標準檢驗。



王鴻薇強調，大家去檢驗蔣萬安她沒意見，但是要不要把陳其邁也一起問一問，否則民進黨就是不折不扣的雙標黨。

▼王鴻薇批陳其邁因脊椎側彎改服國民兵，重訓、棒球、潛水等運動卻樣樣能行。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

