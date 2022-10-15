陳其邁一天狂趕12場鐵人行程　柯志恩「周六僅一場」原因曝光

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩15日行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰進入倒數，各縣市候選人都把握黃金周末時間塞滿行程，高雄市長陳其邁今（15）日市政、選舉行程一口氣就排12場，不過，國民黨高雄市長候選人柯志恩公開行程卻「僅有一場」。對此，柯志恩上午出席活動時反駁，為了避免造成主辦單位的困擾與壓力，大部分行程都以非公開、私下拜會的方式進行，「只有一個行程」並非事實。

▲柯志恩參加嘉義同鄉會會員大會第13屆第2次會員大會。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩今（15）日與市議員曾俊傑、陳若翠以及蔡武宏參加嘉義同鄉會會員大會第13屆第2次會員大會，現場氣氛熱絡，現場有不少民眾爭相與柯志恩合影留念。她致詞時提到，作為屏東人，和各位廣大的嘉義鄉親一樣都到高雄來打拚，因此特別能夠體會外地遊子打拚的艱辛，同時也讚揚高雄的嘉義同鄉會是相當健全、完整的組織，也有來自各界的賢達人士支持與力挺。

柯志恩說，高雄過去是南部鄉親逐夢的地方，到這些年來人口老化、外移的問題已成為刻不容緩的問題。期許她擔任市長之後能夠打造高雄成為更多鄉親夢想起飛的城市。

▲柯志恩參加嘉義同鄉會會員大會第13屆第2次會員大會。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，選舉倒數1個半月，陳其邁今日公務、選舉行程滿檔，一天就跑了12大鐵人行程，但柯志恩今日卻僅有一場公開行程，讓人感到意外。對於被指周六行程「只有一場」，柯志恩反駁，過去已多次說明，為了避免造成主辦單位的困擾與壓力，因此大部分行程都以非公開、私下拜會的方式進行，「只有一個行程」的說法並非事實。

柯志恩也提到，過去曾多次將行程公開後，卻造成主辦單位承受來自不同方面的關切與困擾，令支持群眾以及社會感到不勝其擾。柯表示「很遺憾看到2022年，還會有人刻意偷偷置換『公開行程』及『一般行程』的概念來混淆大眾。」

另外，針對中選會公布的財產申報數字議題，陳其邁在同場行程提到「交給太太理財」，柯志恩則回應，「感謝其邁市長對女性的重視，太太永遠是對的，理財可以交由太太，未來高雄的市政也可以交由柯志恩。」