金門連江聯合查賄會議　各級檢察官共聚最高檢察署

▲金門高分檢署在最高檢察署舉辦「區域聯合查察賄選專案會議」。（圖／最檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

因金門縣及連江縣人口結構與臺灣不同，選舉的特殊型態為「決戰在臺灣」，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長鄭銘謙於14日邀集臺北、新北、桃園、臺中、臺南、高雄地檢署專責辦理金、馬地區反賄、查賄之(主任)檢察官，至最高檢察署貴陽講堂舉辦「區域聯合查察賄選專案會議」。

與會人員在經驗交流時，提出各聯合查察地檢署情資需縱、橫聯繫等查賄經驗；從同鄉會、航空公司艙單及不同派系人員、陣營著手反賄選宣導等查賄經驗，與會者均表示全力支持。

會中，桃園、新北地檢署主任檢察官均表示已安排針對轄區內金馬同鄉會、團體舉辦反賄選宣導，其餘地檢署亦將全台各地陸續舉辦。

臺南地檢署檢察官蔡栢達則將於10月17日親赴金門地檢署與該署共同辦理反賄選活動。其他檢察機關亦將在近日前往金馬地區共同進行反賄選宣導活動。

與會曾服務金馬之檢察官針對外島賄選特殊狀況經驗分享，提醒金門、連江檢察署需注意航班、船班、旅臺居民及幽靈人口等可能產生之賄選行為。與會者咸感獲益良多。

會中金門高分檢、金門地檢署、連江地檢署針對金馬地區之選舉特殊性、旅外同鄉會等團體影響力、查察策略規劃、反賄之措施、查察目標等，提出專題報告。

金門高分檢鄭檢察長銘謙提示反賄及查賄規劃、案件情資交換、管轄及分工偵辦等討論事項，經熱烈討論，將針對轄內金門、連江同鄉會等團體納入反賄選宣導及查察賄選規劃，並對其加強佈雷，嚴加查緝賄選，與跨區情資之交換，如接獲相關賄選情資，立即分案偵辦，若有二地檢署以上分案偵辦之案件，可合併偵查、起訴等結論，出席檢察官均表示支持。

高雄高分檢費玲玲檢察長日前也協調高雄、橋頭、澎湖三個地檢署，進行跨區合作查賄及反賄選宣導。

這次選舉對於臺、澎、金、馬地區的反賄、查賄工作，點、線、面都已整備完成。邢檢察總長呼籲旅居臺灣的金門、連江、澎湖鄉親，切勿以身試法，臺、澎、金、馬檢察官聯手齊心查賄，只要有人賄選，檢警調等單位有決心將其繩之以法。