快訊／熱帶低壓逼近！北市雨彈升級「5縣市豪大雨特報」

記者李宜秦／台北報導

受到呂宋島東方海面的熱帶低壓TD23帶來的水氣影響，今日北部、東北部將出現明顯降雨，中央氣象局發布豪大雨特報，其中台北市山區雨勢最劇烈可能出現豪雨，外出時須留意天氣變化。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局表示，因熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，今（１５）日臺北市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石。

豪雨：臺北市山區

大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、宜蘭縣