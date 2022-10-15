快訊／「尼莎」颱風若生成　估今午後發布海警！明後天雨勢最猛

記者李宜秦／台北報導

位於呂宋島東方海面的熱帶低壓TD23可能於今日增強為颱風尼莎（Nesat），中央氣象局表示，若生成颱風，預估今日下午到傍晚會發布海上警報，今日宜花、北北基已有豪大雨，明後兩天東半部、北北基桃都會有豪大雨，尤其東北部有持續顯著降雨。

▲熱帶低壓今日有機會成颱。（圖／氣象局）

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氣象局發布豪雨特報，受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，今（１５）日臺北市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、宜蘭地區及新竹山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員謝佩芸表示，今日到下週一天氣特別不穩定，位於呂宋島東方海面的熱帶低壓今天有機會增強為颱風尼莎，一旦生成颱風，氣象局不排除於今日下午到傍晚發布海上颱風警報。

▲▼熱帶性低氣壓可能成為「尼莎」颱風，氣象局午後有機會發布海警。（圖／氣象局）

受到熱帶系統環流影響，今日北部、東半部多雲有雨，宜花北北基有豪大雨。明後兩天熱帶系統離台灣最近，降雨會更為明顯，預計在東半部、北北基桃都會有豪大雨，尤其東北部有持續顯著降雨。下週二熱帶系統遠離，雨勢才會趨緩。

下週一東北季風增強，各地氣溫明顯轉涼，北台灣週一、二低溫18到19度。受東北季風影響，週日、一台灣海峽一帶風力強勁，台南以北、東半部、離島都有9級以上強陣風，中部沿海、澎湖、金門、馬祖有10到11級強陣風。

▲熱帶性低氣壓或「尼莎」颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）





▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）