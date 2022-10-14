研判颱風共伴東北季風　蘇貞昌促啟動防災整備

▲蘇貞昌促啟動防災整備。（示意圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

行政院今天晚間指出，因應可能出現颱風與東北季風共伴效應對台灣造成強風豪雨的雙重影響，行政院長蘇貞昌要求啟動防災整備作業，並指示災害防救辦公室，召開前置情資研判會議。

中央氣象局今天表示，海面上的3個熱帶性低氣壓今明兩天有機會增強為颱風，其中位於菲律賓東方海面的TD23預計明天增強為颱風後，有可能同步發布海上颱風警報。

災防辦召開情資研判會議後，政院晚間發布新聞稿指出，適逢週末假期及下週民眾的上班上課通勤期間，請各級政府務必提高警戒，嚴密監控雨量，針對高災害潛勢區加強預防性整備作為，預先積極周延部署做好各項整備措施。

政院請內政部通報地方政府加強強風整備措施，對於招牌及施工中鷹架、廣告物、選舉看板、圍籬、路樹等應加強固定，避免脫落或掉落情事。

政院也要求內政部即時傳遞研判情資供地方政府參酌，以利適時啟動成立應變中心，必要時儘早劃設警戒區及執行預防性疏散撤離作業。

另外，針對0918池上地震及上週豪雨期間受損農路、公路、軌道設施等各項復建工程，政院要求相關部會督促地方政府掌握時效，於易致災地區先行預劃搶修人員及裝備。

政院也請漁業電台加強通報宣導海上作業漁船人員注意安全，加強宣導沿海養殖漁業落實相關防護措施，視安全考量提早進港避風；並要求強化停泊港區船隻碼頭繫纜作業，避免停泊船隻擱淺。

此外，政院要求交通部針對空運、陸運、海運及鐵路運輸部分，預做規劃及配套措施，離島地區航線若停駛，應加強宣導，並預劃安置處所整備物資需求；針對易致災公路段，須預先做好預防性管制措施及其他備援疏運方案。

近期東部地震頻繁，政院指出，這已使山區土石鬆動，上週末連日豪雨也導致東部及北部地區土壤含水量增，因此此次強降雨大幅提升坡地災害風險，請各級政府落實監控預警機制，應儘早啟動各項避災減災工作。

政院也提醒部會督促地方政府針對易淹水致災地區，預劃抽水機；交通部也要落實檢視地下捷運、鐵路及長隧道設施等防水閘門及抽水機功能，加強監控預警。

政院呼籲，民眾面對強風豪雨千萬不可掉以輕心，非必要避免前往山區、河邊及海域活動，並隨時注意中央氣象局所發布各項天氣警特報。

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