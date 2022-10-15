　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

這不是第一次！　「馬來西亞女大生」家屬來台討公道：殺人就是錯

記者崔子柔／綜合報導

2020年1月至今，已有3名馬來西亞女子來台遇害，13日被發現遭殺害的24歲蔡姓女大生家屬昨晚抵台，激動表示「請台灣政府還我一個公道」，馬來西亞網友也相當憤怒，認為「第三次了台灣麻煩交代一下」。

蔡女生前就讀銘傳大學4年級，平時兼職當外拍模特兒，透過IG結識30歲陳男。陳男涉嫌13日在蔡女於士林的租屋處將她勒斃，做案後回到自己在鶯歌的租屋處吞藥試圖輕生，經洗胃搶救後回穩。

▲▼▲銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生昨日遭殺害陳屍租屋處，校方現已通知其家人，並將全力協助處理後事。（圖／翻攝畫面）

▲蔡女陳屍於租屋處。（圖／翻攝畫面）

陳男向警方表示，他和蔡女一週前認識，2人迅速開始交往，但蔡女精神狀況不佳想輕生，不斷求他幫忙，他才會徒手將蔡女勒斃，強調自己是「加工協助」，陳男昨從加護病房轉治觀察室，但稱身體不適無法做筆錄，目前由警方上銬全程戒護中。

▲▼銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生遭掐斃，嫌犯陳男取車畫面曝。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲嫌犯陳男掐死女大生後，疑先去超商買東西，再去取車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

蔡父昨抵達會館後激動表示，女兒來台讀書都要畢業了，卻遇到這種事，「不管誰對誰錯，動手就是不對」、「殺人就是錯！請台灣政府還我一個公道」，更稱這些案件在馬來西亞「已經傳得很厲害了」，「台灣的法律要好好處理！」

▲▼馬國女大生家屬晚間抵台。（圖／攝影中心攝）

▲▼蔡女家屬抵台，蔡父要求台灣嚴正處理。（圖／攝影中心攝）

▲▼快訊／女大生父親首度發聲「台灣法律要好好處理」　家屬抵士林分局。（圖／記者黃宥寧翻攝）

3年內已有3名馬來西亞女子在台遇害，包括25歲鄧女於2020年1月遭鄰居林國平殺害後分屍丟棄，24歲鍾女2020年10月遭陌生男子梁育志殺害，如今又有蔡女喪命。

相關報導在馬國曝光，當地網友則留言譴責，「前兩次台灣都沒交代了！第三次了台灣麻煩交代一下」、「感謝呆望政府的協助，一個玩了又一個」、「在台灣死者沒有人權，兇手有人權。可以教化」、「台灣太多心理變態，男人」、「為什麼一直有大馬的留台生遇害，阿彌陀佛」，也有人提到，這種事雖然在各國都有可能發生，但若一直覺得兇手可教化，以後還是會持續發生這種事情，「真不敢想像一個人就這樣被殺死。殺人者就只是坐牢而已，無言」。

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
花蓮知名「佳興冰果店」深夜大火　火舌竄出整條街都是煙
日本證實高橋和希「為救人身亡」　美軍：他是真正的英雄
國軍驚爆共諜案！　調查局突襲營區搜索
蔡壁如「辭去立法委員職務」　由新光集團公主吳欣盈遞補
女確診食道癌！醫揪1愛好：很多亞洲人都有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

這不是第一次！　「馬來西亞女大生」家屬來台討公道：殺人就是錯

獨／馬國女大生遇害　前男友全程不離不棄守候...落寞吐7字惹心疼

連續3名馬國女子遇害！馬來西亞網友怒了：台灣該給交代

快訊／花蓮知名「佳興冰果店」深夜大火　火舌衝出屋外濃煙竄天

快訊／女大生父親首度發聲：殺人就是錯！台灣法律要好好處理

快訊／瑞芳台2線車禍　休旅車自撞翻覆「四輪朝天」躺馬路

快訊／馬國女大生家屬2男2女抵台　弟弟同行處理後事

快訊／士林2天4死！男分手收東西　女回家驚覺「反鎖」破門晚一步

代操期貨「年利216%」吸金詐財11億　知名期貨公司營業員收押

南橫球棒隊攔人砸車！9人座休旅車玻璃全被敲爛　隊員下場慘了

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

52秒內快步過「2個4線道」　女見旁2線道88秒怒飆髒話

馬國女大生家屬晚間抵台　 弟弟同行處理後事！

高雄水泥車翻落高架橋！　壓傷嬤孫司機當場無心跳

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

這不是第一次！　「馬來西亞女大生」家屬來台討公道：殺人就是錯

獨／馬國女大生遇害　前男友全程不離不棄守候...落寞吐7字惹心疼

連續3名馬國女子遇害！馬來西亞網友怒了：台灣該給交代

快訊／花蓮知名「佳興冰果店」深夜大火　火舌衝出屋外濃煙竄天

快訊／女大生父親首度發聲：殺人就是錯！台灣法律要好好處理

快訊／瑞芳台2線車禍　休旅車自撞翻覆「四輪朝天」躺馬路

快訊／馬國女大生家屬2男2女抵台　弟弟同行處理後事

快訊／士林2天4死！男分手收東西　女回家驚覺「反鎖」破門晚一步

代操期貨「年利216%」吸金詐財11億　知名期貨公司營業員收押

南橫球棒隊攔人砸車！9人座休旅車玻璃全被敲爛　隊員下場慘了

喝機器人泡茶！二十大黑科技媒體區　直擊記者「提前2天緊急閉環」

美股收黑403點　週線震盪激烈

超會賺！詹皇狂掃39億連9年稱霸NBA　龐大商業版圖還遠超估值

土耳其礦坑發生爆炸　近50人受困數百公尺地底

88歲三商壽老董也有「養生菜單」！　放閃有個超強賢內助

影／胖嘟嘟海豹水中熟睡　隨水流狂晃撞礁岩也不醒！

這不是第一次！　「馬來西亞女大生」家屬來台討公道：殺人就是錯

「親爸爸一下就買玩具給妳」是危險言論！專家：影響女兒跟異性關係

獨／馬國女大生遇害　前男友全程不離不棄守候...落寞吐7字惹心疼

妹子分享租屋族「5大心酸」　釣出一票過來人喊+1：根本全講中

過隧道？雙兔坐好窩一起　毛茸間擠出絕妙倉鼠臉

社會熱門新聞

花蓮知名「佳興冰果店」深夜大火

男分手收東西　女驚覺「反鎖」破門晚一步

廖老大「露蜜臀」飲料妹本尊找到了

南橫球棒隊攔人砸車！休旅車玻璃被敲爛

連續3名馬國女子遇害！馬國網友：殺人償命

即／新北大貨車撞人一路拖行　她腦漿外溢慘死

士林YouBike女騎士　慘遭大貨車撞死

貨運司機「闖紅燈」吃人妻！工程師綠夫怒告

即／女大生父親首度發聲：台灣法律要好好處理

獨／前男友衝住處來不及：想宰了他

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

獨／他殺害馬國女　露出詭異微笑

即／馬國女大生家屬抵台　快步上車離開

獨／馬國女大生前男友吐7字惹心疼

更多熱門

相關新聞

士林大馬女大生來台當「直播主」遭勒斃　粉絲IG哀悼

士林大馬女大生來台當「直播主」遭勒斃　粉絲IG哀悼

馬來西亞24歲蔡姓女大生，在士林租屋處遭勒斃，陳姓兇嫌返回新北住處吞藥尋短獲救後才揭發整起事件。據悉，蔡女擔任模特兒工作，也有在當直播主，粉絲得知此事後紛紛湧入她的IG哀悼「「再也看不到你開心跳舞的樣子了」、「請一路好走」。

閨蜜因房租翻臉釀命案　家屬來台可免居檢

閨蜜因房租翻臉釀命案　家屬來台可免居檢

防女大生命案再發生　宜警吃案就撤換所長

防女大生命案再發生　宜警吃案就撤換所長

吃案一律拔官！女大生命案陳家欽撂重話

吃案一律拔官！女大生命案陳家欽撂重話

關鍵字：

女大生命案

讀者迴響

熱門新聞

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

遊戲王作者高橋和希因救人遇難

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

「5星座」事業財運旺到年底！加薪、中獎都有份

花蓮知名「佳興冰果店」深夜大火

黃大煒心臟衰竭！喝水雙腳變僵硬：像木頭

他買完股票遺忘帳戶　15年後變50倍

女確診食道癌！醫揪1愛好：很多亞洲人都有

小刀親口提「5566不合」就王少偉在鬧

即／蔡壁如：即日起辭去立法委員職務

小豬跟愷樂有聯絡　私下和解周揚青

忘記自己長大　7KG貓肉壓扁小白

租屋「最雷傢俱」清單曝！租屋族超討厭它

李沛旭街頭突伸手「解開辣妻鈕扣」！

更多

最夯影音

更多
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！
聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面