這不是第一次！　「馬來西亞女大生」家屬來台討公道：殺人就是錯

記者崔子柔／綜合報導

2020年1月至今，已有3名馬來西亞女子來台遇害，13日被發現遭殺害的24歲蔡姓女大生家屬昨晚抵台，激動表示「請台灣政府還我一個公道」，馬來西亞網友也相當憤怒，認為「第三次了台灣麻煩交代一下」。

蔡女生前就讀銘傳大學4年級，平時兼職當外拍模特兒，透過IG結識30歲陳男。陳男涉嫌13日在蔡女於士林的租屋處將她勒斃，做案後回到自己在鶯歌的租屋處吞藥試圖輕生，經洗胃搶救後回穩。

▲蔡女陳屍於租屋處。（圖／翻攝畫面）



陳男向警方表示，他和蔡女一週前認識，2人迅速開始交往，但蔡女精神狀況不佳想輕生，不斷求他幫忙，他才會徒手將蔡女勒斃，強調自己是「加工協助」，陳男昨從加護病房轉治觀察室，但稱身體不適無法做筆錄，目前由警方上銬全程戒護中。

▲嫌犯陳男掐死女大生後，疑先去超商買東西，再去取車。（圖／記者黃宥寧翻攝）



蔡父昨抵達會館後激動表示，女兒來台讀書都要畢業了，卻遇到這種事，「不管誰對誰錯，動手就是不對」、「殺人就是錯！請台灣政府還我一個公道」，更稱這些案件在馬來西亞「已經傳得很厲害了」，「台灣的法律要好好處理！」

▲▼蔡女家屬抵台，蔡父要求台灣嚴正處理。（圖／攝影中心攝）



3年內已有3名馬來西亞女子在台遇害，包括25歲鄧女於2020年1月遭鄰居林國平殺害後分屍丟棄，24歲鍾女2020年10月遭陌生男子梁育志殺害，如今又有蔡女喪命。

相關報導在馬國曝光，當地網友則留言譴責，「前兩次台灣都沒交代了！第三次了台灣麻煩交代一下」、「感謝呆望政府的協助，一個玩了又一個」、「在台灣死者沒有人權，兇手有人權。可以教化」、「台灣太多心理變態，男人」、「為什麼一直有大馬的留台生遇害，阿彌陀佛」，也有人提到，這種事雖然在各國都有可能發生，但若一直覺得兇手可教化，以後還是會持續發生這種事情，「真不敢想像一個人就這樣被殺死。殺人者就只是坐牢而已，無言」。