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美第七艦隊司令：雷根號航母抵韓軍演　讓金正恩「鬧脾氣」了

▲▼金正恩實際參觀、指揮導彈射擊與戰機升空訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩近日大舉試射導彈，甚至首次越過日本上空。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美軍第七艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）9日表示，近來美國航母「雷根號」（USS Ronald Reagan）參加美韓、美日韓聯合軍演可能是導致金正恩「鬧脾氣」的原因之一。他也認為，北韓發射導彈等軍事行動，確實引起了駐韓美軍和第七艦隊關注，而且實際上也是令人擔憂的行動。

▲▼美國核動力航母雷根號停靠釜山，9月26至29日與南韓海軍展開海上聯合訓練。（圖／路透）

▲美國核動力航母雷根號停靠釜山，9月26至29日與南韓海軍展開海上聯合訓練。（圖／路透）

根據韓聯社報導，主掌印太地區美軍的第七艦隊司令湯瑪斯14日在美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）研討會上回應有關北韓試射挑釁的提問。他提到，第七艦隊所屬的雷根號航母抵達南韓，並在日本海（東海）上與韓國、日本進行彈道導彈防禦訓練一事，可能是北韓近來連續發射導彈的原因。

湯瑪斯說，「我認為你看到的是，經過多年（美國航母）沒有在日本海行動之後，出於部分原因訪問南韓…我想，我們在那個地區可能導致他『鬧脾氣』（tantrum）了。」他表示，北韓目前採取發射彈道導彈或短程飛彈等行動，確實引起了所有人的關注，「包含駐韓美軍和我的部隊，而這實際上是個擔憂。」

▲▼美國海軍第七艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）中將。（圖／翻攝自Facebook／Karl O. Thomas）

▲美國海軍第七艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）中將透露，印太地區還有「其他更大的擔憂」。（圖／翻攝自Facebook／Karl O. Thomas）

不過，湯瑪斯也說，雖然最近北韓威脅令人擔憂，但他不會把這個問題提升到比印太地區「其他更大的擔憂」更前面的首要地位。然而，他並未具體說明何謂「更大擔憂」。

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