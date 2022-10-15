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烏克蘭情資：俄羅斯擬在境內發動恐攻　合理升級戰事

▲▼ 克里米亞大橋。（圖／路透）

▲烏克蘭情資顯示，俄羅斯會在國內恐攻，合理化戰士升級。（圖／路透） 

文／中央社

烏克蘭情報單位一名高階消息人士告訴中央社，俄羅斯計畫在本國境內發動一系列恐怖攻擊並歸咎於烏克蘭，以合理化戰事升級和進一步軍事動員，潛在恐攻目標包括核武相關設施。

這名人士表示，可能的恐攻劇本包括引爆大眾交通運輸工具、擊落民航機、攻擊核力發電廠等核子基礎設施或核武貯備場所。行動目標包含讓俄羅斯民眾感到生命安全遭烏克蘭直接威脅、提高民眾配合軍事動員的意願，並合理化未來對烏克蘭動用核武。

這名人士指出，情資顯示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）不排除對烏克蘭動用戰術核武。

儘管西方主要軍事強權目前對外多表示，尚未偵測到俄羅斯核軍事態勢和部署有重要變化，英國資通訊情報單位「政府通訊總部」（GCHQ）首長佛萊明（Jeremy Fleming）11日在倫敦一場智庫演講回答聽眾提問時坦言，他希望英國與盟友確實能及早準確辨識俄羅斯準備實施核打擊，但「在這個領域，從來無法有任何保證」。

北大西洋公約組織（NATO）各國空軍17至30日將舉行代號「堅定正午」（Steadfast Noon）演訓，驗證核嚇阻能力。北約強調此為例行性演訓，早在俄羅斯2月全面侵略烏克蘭前即著手規畫、「與當今任何國際事件無關」。

根據規畫，這場由比利時主導的演訓將動用美、英等共計14個國家近60架軍機，包括第4及第5代戰鬥機，演訓範圍涵蓋比利時、北海及英國空域。

俄羅斯近日預計展開代號「雷霆」（Grom）的大規模核武演訓。13日在北約布魯塞爾總部一場記者會上，有媒體詢問秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg），該如何確定俄羅斯不是以演訓掩護為核戰作準備。

史托騰柏格回應，北約長年監控俄羅斯核武部隊動態，這次也將隨時保持警戒、密切監控，北約的目標是預防戰爭及任何一國動用核武。俄羅斯即將展開的是年度例行性演訓；俄羅斯若發動核戰，必須承擔「嚴峻後果」。

挪威事實查核網站Faktisk於12日引用衛星圖像指出，俄羅斯近日已在柯拉半島（Kola Peninsula）的空軍基地部署超過10架可搭載核武器的Tu-160等轟炸機，屬罕見現象。這些轟炸機的部署地點距離挪威邊界不到35公里。

俄羅斯上一次的「雷霆」演訓是在今年2月19日登場，距離2月24日全面侵略烏克蘭不到一週。

另一方面，根據俄羅斯國防部的公開資料，近日在俄羅斯聯邦西南部馬里埃爾共和國（Mari El）境內登場的演訓動員了核軍力重要組成部分「戰略飛彈部隊」（RVSN），以及射程達1萬1000公里的洲際彈道飛彈。

普丁數次揚言，不惜動用所有可運用的武器保衛「俄羅斯領土」，且強調他並非虛張聲勢。他所謂的「俄羅斯領土」涵蓋俄方自2014年以來，運用「先軍事占領、再舉行公投」的手段陸續兼併的克里米亞（Crimea）半島，以及盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）4州等烏克蘭領土。

鄰近烏克蘭邊界的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）近日發生數起「意外」，包括飛彈攻擊波及民宅，以及今天的火藥庫「自燃」。俄方指控飛彈攻擊民宅為烏方所為，但根據民眾在社群媒體分享的照片，現場可發現俄羅斯「鎧甲」（Pantsir）彈砲合一系統的飛彈殘骸。

根據俄羅斯官方頒布的核武使用準則，動用核武的條件包括俄羅斯「或其盟友」遭受核武或其他大規模毀滅武器攻擊；在遭遇傳統武器攻擊下，俄羅斯的「國家生存受威脅」；以及敵方攻擊關鍵設施，導致俄羅斯恐無法以核軍力回應。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）10日在全球使節會議表示，烏克蘭遭遇核武攻擊不會引發西方的核回應，但會引發強大的常規軍力回應，導致俄羅斯軍隊遭徹底摧毀（annihilated）。

另一方面，已非歐盟成員國的英國持續在軍援烏克蘭扮演領導角色，近日除了宣布將首次提供烏克蘭足以擊落巡弋飛彈的飛彈，更表示要將每120天訓練高達1萬名烏克蘭志願兵的計畫在2023年擴大至1萬9000名。

這項計畫7月啟動，在英國境內實施，課程相當於英國陸軍步兵28週正規訓練的濃縮版，受訓者是完全或幾乎沒有軍事經驗的「素人」。

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