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龍山寺港女命案！媽曝1事早有異　父自責：她曾提最好朋友是父母

▲▼解封第二天 萬華龍山寺 適逢觀世音普薩聖誕 參拜民眾人潮明顯增加 。（圖／記者陳家豪攝）

▲死者遺書寫到「不要隨便跟靈界的人溝通」。（圖／記者陳家豪攝）

記者崔子柔／綜合報導

北市萬華區龍山寺的清潔員，上月29日在女廁發現女子陳屍，警方查出死者為19歲港生鍾女，鍾母指出，女兒開學回台後，漸漸陷入精神困擾，曾提及「撞到一些東西」。

鍾女來台就讀某科技大學，28日晚間從宿舍離開就沒有回去，29日在龍山寺尋短，警方見到她的屍體後，從她的隨身包包內發現兩張紙條，寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，對不起，請各位原諒我，請不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起，對不起」等語，最後由校方聯繫她在香港的家屬。

根據《香港01》報導，鍾父提到，今年暑假女兒回香港時有反常表現，她過去總是把房門關上，不讓父母看見，但這次卻長期將門打開，鍾父當時覺得女兒變得懂事，心裡還感到安慰。

鍾母指出，女兒開學回台後，漸漸開始陷入精神困擾，曾提到自己「撞到一些東西，不開心」，另有次女兒在飯店過夜，和母親視訊時說到「房間有別人」，鍾母原以為女兒是和朋友一同出遊感到安心，後來透過入住紀錄才發現只有女兒一人入住。

鍾父提到，女兒7歲時，作文題目是《我的好朋友》，她寫了爸爸媽媽，「為什麼走時忘記了爸爸媽媽？」然而讓他們最痛心的是自己沒有幫到女兒，對女兒的離開相當自責。

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