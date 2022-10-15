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大陸 大陸焦點 特派現場

中共二十大搶先看　代表推選確立習近平第三任期黨內領軍人物

▲習近平,二十大。（圖／路透）

▲中共二十大將確立總書記習近平的第三任期。（圖／路透）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

2022年11月底是台灣地方首長及民意代表「九合一」大選舉行的時間，牽動台灣政壇各黨派未來布局。在海峽的另一端，中共先一步在明（16）日舉行重要的「二十大」會議，會中將在全國近2300名黨代表的推選下，確立總書記習近平的第三任期及至少未來五年內的中國共產黨中央委員等最高決策機構成員。

▲中共19大,19大一中全會七常委亮相。（圖／路透）

▲中共全國黨員代表大會在人民大會堂舉行。（圖／路透）

中共二十大全稱為「中國共產黨第二十次全國代表大會」，這項全國代表大會每5年召開一次，如無特殊情況，不得延期或提前舉行。在全國代表大會休會期間，由中央委員會執行決議內容，對外代表中國共產黨。中央政治局和常務委員會在中央委員會全體會議（中全會）休會期間，行使中央委員會的職權，領導黨國。

這次二十大會議於16日開幕，在22日舉行閉幕式，緊接著，23日便會召開新一屆的第一次中央委員會全體會議（一中全會），聚焦「人事」，七位政治局常委也會在此時一起亮相。

▲中共19大,19大一中全會七常委亮相。（圖／路透）

▲中共19大結束後，代表最高領導核心的政治局七常委在一中全會亮相。（圖／路透）

中共在二十大會議期間將選出新一屆中共中央委員、候補委員及中央紀律檢查委員會成員，透過新一屆的中央委員在緊接著舉行的「一中全會」，確立包括總書記、中央政治局最高權力決策核心「七常委」及政治局委員成員。

二十大開幕時，中共中央總書記習近平將對黨代表們進行報告，內容預計會概括習近平執政的10年總結經驗、未來5年的藍圖擘劃等，尤其在美中關係持續緊張、國際局勢二分情況加劇的環境下，這份二十大報告也被認為將成為國際觀察的指標。

▲北京佈置街道迎接二十大。（圖／CFP）

▲北京的大街小巷已佈置完成迎接二十大。（圖／CFP）

從二十大黨代表組成及成員來看，成員共2296人，由大陸38個選舉單位產生，包含31個省市、3個中央機關（中央和國家機關、中央金融系統、中央企業系統）、港、澳工委代表、台灣省籍代表及解放軍和武警部隊，平均年齡為52.2歲，45歲以下的共有434人，佔比18.9％。

至於外界最關注的人事方面，總書記習近平基本上將無意外開啟第三任期，中共官場上「七上八下」（年滿67歲常委續任、年滿68歲者離任）的慣例延續或被打破，也是大多數人關心的重點，這將牽動包含下一任總理人選及接班梯隊的排序和布局。

二十大另一項重點便是中國共產黨「黨章」的修訂，包括習近平上任後力推的「共同富裕」政策，被外界預期寫入黨章的機率很大，同時，在搶「民主」話語權上，「中國式民主」或「全過程人民民主」的說法，也有可能被寫入黨章內，此外，跟台灣有關的議題或方向，如果在二十大被寫入黨章，也被外界認為是觀察「統一時間表」的風向標。

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