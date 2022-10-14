中共飛彈8月飛越台灣上空　邱國正：當然算是第一擊

記者杜冠霖／台北報導

國防部長邱國正日前表示，只要共軍戰機、無人機等「實體的」進入我方領空，就算是「第一擊」，一定會反制。立委孔文吉14日質詢時質疑，八月中共軍演期間，飛彈越過台灣上空算不算第一擊？邱國正回應，嚴格講起來，跨越了我們的領空，當然算是第一擊。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



邱國正日前表示，以前界定打飛彈、砲彈是第一擊，但中共的無人機現在「有事沒事就越界」，因此不管是無人航空器還是其他，只要是實體的（越界），就當作是第一擊。

立委孔文吉14日質詢時詢問，第一擊定義為何，對此，行政院長蘇貞昌表示，我國絕不主動出擊，但當敵犯我到一定程度，我國也不是束手挨打，隨著各種情況，國防部長也有分段宣布，都很清楚。

孔文吉也詢問，八月初中共軍演期間，飛彈飛過台灣上空算不算第一擊，對此，邱國正表示，原本第一擊概念很簡單，就是砲彈、飛彈或是任何火砲攻擊都叫第一擊，我們不可能發起，但隨著時代改變，他以無人機、巡航幾有意無意掠過，已經侵犯到我們領空，我們把這也當作第一擊。

邱國正指出，八月初的飛彈他從打出來，軍方就馬上掌握角度跟落點，那時候還沒很清楚講，但嚴格講起來，跨越領空當然算是第一擊，對方也是告知會擴大聯合軍演，我方也盡量克制，而且飛彈從打出來我們馬上能研判出角度落點，完全納入監控。

