國軍抵制特斯拉？　邱國正澄清：從來沒講這話

記者陳家祥／台北報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前稱要讓台灣成為中國的「特別行政區」，以避免區域衝突，國防部長邱國正被問及此事時說，國軍目前絕對不會再買特斯拉，但被解讀國軍要「抵制」特斯拉。對此，邱國正14日受訪澄清，「我從來沒講什麼要抵制，從來沒講這話」，委員問的是安全問題，他答的是安全問題的話不會去採購。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



針對國防部是否抵制特斯拉一事，邱國正今天受訪時澄清，「我從來沒講什麼要抵制，從來沒講這話」；他解釋，那天委員問他的是這個車有安全顧慮，角度、攝影、內部資安方面，因此他認為既然有資安問題當然要慎重。

邱國正說，當時回答也很清楚，目前有7輛，也沒有要後續採購的計畫，「沒有想到講那什麼話，完全風馬牛不相及，所以要拜託各位，要報導，我從來不操控媒體、民代，但大家都是一個工作，很持平地幫我做說明」。

「昨天造成一個風波，很多人打電話給我問怎麼講這話，我講什麼話？我嚇一跳。」邱國正說，委員問安全問題，他答安全問題的話不會去採購，「不會因為講什麼話就不買，君子不以人廢言、也不以言廢人，基本涵養我們有的」。

邱國正強調，台灣是多元化的社會，每個言論要怎麼講都沒意見，「多元化社會，都可以接受、參考，但我期望很持平，不要把第一個問題的答案弄到第二個問題，這樣對我們來講真的會造成很大的負面效果」。