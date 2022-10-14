陳時中嘆「身上滿是箭靶」　蔣萬安：他始終不知道為何被討厭

▲蔣萬安。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中接受節目專訪時提到，過去有人曾說「萬華破口」，引發爭議，他直呼「可能到我死的時候還會被講」。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，陳時中始終沒有搞清楚他為什麼被討厭、為什麼不被支持，是因為他無所作為、完全政治凌駕防疫。

陳時中接受「新聞面對面」節目時表示，他知道自己身上布滿箭靶，若重來一次「我是不會接的（指揮官）」，還說「人生承擔一次就好了，要再承擔第二次，真的有一點承受不起」，也認為自己心理建設很強。

蔣萬安今（14）日上午赴社子市場拜票，在行程開始前接受媒體聯訪表示，陳時中他一直沒有搞清楚他為什麼被討厭、為什麼不被支持，不是因為他做了什麼決定，而是因為他無所作為。

蔣萬安表示，陳時中在過去對於疫苗採購的過程，他百般阻撓，台北市民看到的是他完全政治凌駕防疫，他為了要跟柯文哲鬥爭，甚至傷害許多台北市民，當市民迫切需要疫苗的時候，他去擋慈濟、擋郭台銘、為高端鋪路，這是完全置人民性命健康於不顧。

蔣萬安再次重申呼籲，「陳時中其實你應該給國人清楚的交代」，不是陳時中有所作為，而是他無所作為，在人民最痛苦時候，他去阻檔疫苗採購、錯置疫苗採購順序、延遲快篩試劑購買，才會造成今天的困境。他如果沒給民眾清楚交代，而這樣跑來參選台北市長、雙手一攤，這不是他能夠逃避責任的。

媒體追問，關於高端疫苗被審計部指出有很多問題，陳時中昨天僅說他已經離開衛福部了。蔣萬安說，所以陳時中他敢說高端是台灣之光嗎？2月的時候高端參與WHO的團結疫苗試驗，陳時中說他與有榮焉，美國在EUA的審查部是全程錄影，但去年高端的EUA審查為什麼不錄影，甚至去年10月陳時中說高端沒有打完可以捐送給其他國家，為什麼到最後幾乎完全沒辦法送出去？