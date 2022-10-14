加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光！網：寧願相信台積電會回600

▲新竹廖老大茶坊頂讓。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）



記者崔子柔／綜合報導

網紅廖老大創立自己的手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」，他爆紅後吸引超多加盟主，全台一度達到513家分店，但卻因為品質問題屢遭批評，多家分店的生意都相當冷清，昨（13）日就有一名才開業2個多月的加盟主決定將店面頂讓。

新竹縣市共有6間廖老大茶坊分店，其中位在新竹市中正路的分店決定頂讓，加盟主昨日在臉書社團「新竹大小事」發文指出，「老闆決定放下工作，追逐夢想，故頂讓店面，誠找有緣人，意者請私訊洽詢」，開價45萬元含所有硬體設備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲加盟主發文。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）



據了解，該分店在7月29日正式開幕，至今才過2個多月就讓加盟主決定結束營業，雖然貼文中並未提及是廖老大茶坊，但因其黃色裝潢和地點，讓當地人一眼看穿。

文章曝光後，不少網友留言表示，「這黃色的背景…」、「是放下夢想認真工作吧」、「生意不好換個夢想追了」、「45萬丟這邊，我寧願相信台積電會回600」，不過該加盟主提到，頂讓不包含商標及技術。也有當地人說，「每次經過總是冷冷清清，還開在清心旁邊，也不知是哪來的勇氣，開店即關店」、「敢開在清心旁邊的阿娘喂，真的是很敢」、「這應該是中正路最快頂讓的店吧」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

