　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光！網：寧願相信台積電會回600

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

▲新竹廖老大茶坊頂讓。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

記者崔子柔／綜合報導

網紅廖老大創立自己的手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」，他爆紅後吸引超多加盟主，全台一度達到513家分店，但卻因為品質問題屢遭批評，多家分店的生意都相當冷清，昨（13）日就有一名才開業2個多月的加盟主決定將店面頂讓。

新竹縣市共有6間廖老大茶坊分店，其中位在新竹市中正路的分店決定頂讓，加盟主昨日在臉書社團「新竹大小事」發文指出，「老闆決定放下工作，追逐夢想，故頂讓店面，誠找有緣人，意者請私訊洽詢」，開價45萬元含所有硬體設備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

▲加盟主發文。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

據了解，該分店在7月29日正式開幕，至今才過2個多月就讓加盟主決定結束營業，雖然貼文中並未提及是廖老大茶坊，但因其黃色裝潢和地點，讓當地人一眼看穿。

文章曝光後，不少網友留言表示，「這黃色的背景…」、「是放下夢想認真工作吧」、「生意不好換個夢想追了」、「45萬丟這邊，我寧願相信台積電會回600」，不過該加盟主提到，頂讓不包含商標及技術。也有當地人說，「每次經過總是冷冷清清，還開在清心旁邊，也不知是哪來的勇氣，開店即關店」、「敢開在清心旁邊的阿娘喂，真的是很敢」、「這應該是中正路最快頂讓的店吧」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
快訊／2熱帶低壓生成！最快明成尼莎、海棠颱風　週末「三颱共舞
假球案「雨刷」競總成立！　2千人到場助陣：凍蒜
快訊／國道3號土城段車禍！5車撞一團　車流回堵5km
獨／掐死女大生辯「加工協助」！無業男吞藥送醫　現況曝光
神秘將軍宅藏「敦南樹林」　美女主播17億老家也在這
獨／掐斃女大生！無業男吞「大量止痛藥」輕生　醫洗胃急救中
快訊／台積電回來了！飆漲19.5元到414　台股強彈逾300
快訊／Netflix宣布新方案！　用戶罵翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／2熱帶低壓生成！最快明成尼莎、海棠颱風　週末「三颱共舞」

Apple Watch Ultra「1數值」突飆高！他急快篩果然2條線　網卻傻了

壯年男不菸不酒...竟罹胰臟炎命危！醫追問傻了：是水果害的

國境開放倒數　醫籲4類人主動施打新冠預防藥Evusheld

「桑卡」今成颱！週末迎劇烈降雨　專家曝「低壓帶有3個明顯中心」

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光！網：寧願相信台積電會回600

真·「襄」煙女神！林襄抽煙壞形象？　批踢踢風向一面倒

指揮中心最快明年3月解散　2原因曝光

北北基宜防大雨！桑卡颱風最快今生成　週日「致災降雨」炸2區

開國門是最大不利因素！「3病1菌」多重感染來了　醫估狂燒時間點

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

準新娘因復健第一次暴哭　母嘆：道歉就變可教化？

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

快訊／2熱帶低壓生成！最快明成尼莎、海棠颱風　週末「三颱共舞」

Apple Watch Ultra「1數值」突飆高！他急快篩果然2條線　網卻傻了

壯年男不菸不酒...竟罹胰臟炎命危！醫追問傻了：是水果害的

國境開放倒數　醫籲4類人主動施打新冠預防藥Evusheld

「桑卡」今成颱！週末迎劇烈降雨　專家曝「低壓帶有3個明顯中心」

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光！網：寧願相信台積電會回600

真·「襄」煙女神！林襄抽煙壞形象？　批踢踢風向一面倒

指揮中心最快明年3月解散　2原因曝光

北北基宜防大雨！桑卡颱風最快今生成　週日「致災降雨」炸2區

開國門是最大不利因素！「3病1菌」多重感染來了　醫估狂燒時間點

《魷魚遊戲2》找梁朝偉？　製作方曝「導演聚會2真相」

快訊／2熱帶低壓生成！最快明成尼莎、海棠颱風　週末「三颱共舞」

尖叫航班！隔壁小孩「扯嗓哭吼」29小時　他崩潰：熱水燒開了？

64歲瑪丹娜疑似「公開出櫃」！私下吻眾多女性　丟內褲決定性取向

假球主謀「雨刷」競選成立！2千人到場助陣　劉仕傑路過要他落選

最美空姐曝超狂機票價！　「台北-倫敦單程500元」嗨喊：我想飛

Apple Watch Ultra「1數值」突飆高！他急快篩果然2條線　網卻傻了

快訊／開車撿茶杯失控衝落稻田　自小客烏龜翻女駕駛驚險獲救

快訊／國道3號北上土城段車禍！5車撞一團　車流回堵5km紫爆

黃偉哲進行布氏鯧鰺魚苗放流　盼海洋資源永續發展

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

林襄抽煙被拍形象崩？　批踢踢風向一面倒

女友下體突超癢「鵪鶉蛋大痘痘」！真相綠炸

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

超強運3生肖10月中旬後旺到爆！

週末很像颱風天　風雨最大時刻曝

他交往「叔叔老婆的妹妹」　1提問網傻了

新變種「BF.7」攔不住！6QA秒懂症狀有哪些

北北基宜大雨特報　桑卡颱風最快今生成

加盟廖老大2個月就倒　頂讓價格曝光

「哪些兼職缺人又好賺」？網曝1行業被低估

狂打154通電話「訂不到饗饗」　內行公開1招

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

注射空氣到血管！護理師連環殺嬰「7娃慘死」

Netflix廣告版訂閱方案來了！

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

曾是《原子》導師！　周湯豪遭追問「小孩退團看法」吐實

林襄抽煙被拍形象崩？　批踢踢風向一面倒

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

台積電9個月狂跌42%！台南Josh血虧金額曝

男勒斃女子後輕生　被送醫掀真相

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面