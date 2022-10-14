　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

士林大馬女大生命案！　涉案男友屋內待1天：用她想要的方式陪她走

記者葉國吏／綜合報導　

馬來西亞24歲蔡姓女大生，在士林租屋處遭勒斃，陳姓兇嫌返回新北住處吞藥尋短獲救後才揭發整起事件。根據了解，陳男向警方供稱，他跟死者交往中，但女友精神不佳，是女友不斷拜託他才下殺手。後來陳男會吞藥輕鬆，是「她想要的方式陪她走」。

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲24歲馬來西亞女大生遭勒斃。（圖／翻攝自當事人IG）

陳男行兇後逃回新北市鶯歌住處服藥輕生，送醫救回後突然坦承殺人。警方循線上門，果真發現蔡女明顯死亡。警方調查，24歲蔡女為馬來西亞籍，是銘傳大學四年級學生。從Instagram帳號可見，蔡女平時擔任模特兒，最後一次發文在10月1日，內容是一支在信義區街頭熱舞的影片。

▲陳男輕生被送醫後，在醫院坦承殺人，警方立刻前往搜索。（圖／記者黃彥傑）

根據《中國時報》報導，陳男送醫時不斷喃喃自語，後來向警方透露，他跟死者透過IG認識後交往，但女友精神狀況不佳，曾經試圖輕生但失敗。後來女友不斷拜託才下殺手。

後來陳男會吞藥輕生，是「她想要的方式陪她走」。另外，警方調閱附近監視器發現，陳男12日中午進入蔡女租屋處後就沒有外出，一直到隔日中午才離開。由於現在陳男意識仍不清楚，要等到他意識清楚後才能釐清。

▼房東提供死者蔡女的照片。（圖／記者黃宥寧攝）

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
真·「襄」煙女神！林襄抽煙壞形象？　批踢踢風向一面倒
台積電9個月狂跌42%！台南Josh握3張股票「血虧金額曝」
二十大後「陸加速統一時間表？」　宋忠平：關鍵「這國」干涉紅線
醫院電梯下墜病患「頭朝下」墜落亡　17秒驚悚影片曝光
新變種BF.7攔不住！6QA秒懂症狀有哪些　2處風險極高
士林大馬女命案「兇嫌」起底！無業北漂IG認識一週　辯：加工協
北北基宜防大雨！桑卡颱風最快今生成　週日「致災降雨」炸2區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園中壢小吃店凌晨大火　消防雲梯急升救3人

士林大馬女大生命案！　涉案男友屋內待1天：用她想要的方式陪她走

士林大馬女命案「兇嫌」起底！無業北漂IG認識一週　辯：加工協助

北市最新「酒駕累犯」無碼照曝光！10人上榜　他4度拒測遭罰180萬

劍潭地標大樓拉皮到一半「外牆崩塌」　甜點店遭瓦礫堆封死傻眼

又有馬國女子在台灣被殺　大馬網友怒罵「台魔殺人」：已經3人了

女大生遇害遭「棉被蓋屍」仰躺單人床　10友人聚集公寓樓下守候

獨／女大生遭勒斃！前男友「第六感怪怪」衝住處晚了　疑兇手是粉絲

24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命

新北2歲女童亡！身上新舊傷醫院懷疑不單純　寄養母遭收押

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

誤丟媽媽6枚金戒指！　熱心清潔隊員尋獲歸還

準新娘因復健第一次暴哭　母嘆：道歉就變可教化？

桃園中壢小吃店凌晨大火　消防雲梯急升救3人

士林大馬女大生命案！　涉案男友屋內待1天：用她想要的方式陪她走

士林大馬女命案「兇嫌」起底！無業北漂IG認識一週　辯：加工協助

北市最新「酒駕累犯」無碼照曝光！10人上榜　他4度拒測遭罰180萬

劍潭地標大樓拉皮到一半「外牆崩塌」　甜點店遭瓦礫堆封死傻眼

又有馬國女子在台灣被殺　大馬網友怒罵「台魔殺人」：已經3人了

女大生遇害遭「棉被蓋屍」仰躺單人床　10友人聚集公寓樓下守候

獨／女大生遭勒斃！前男友「第六感怪怪」衝住處晚了　疑兇手是粉絲

24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命

新北2歲女童亡！身上新舊傷醫院懷疑不單純　寄養母遭收押

真·「襄」煙女神！林襄抽煙壞形象？　批踢踢風向一面倒

《一把青》連俞涵認了1年情斷！花6年才走出陰影：像惡夢一樣

馬拉度納「上帝之手」足球拍賣　成交價可望破8900萬

護國神山股價血崩！　國安基經操盤手：會適度護盤策略

古巴重砲連兩戰開轟助攻　太空人再勝水手聽牌

指揮中心最快明年3月解散　2原因曝光

小孩退團後首次！直擊《原少》天王星「5缺1」現身：心不是鐵做的

補油是美肌關鍵！皮膚科醫師教「油養膚保養法」3大重點

雄獅歐洲賣最好、KKday東北亞商品最熱銷　出遊日集中在跨年與春節

出道15年遭疑「為什麼沒大紅」　郭靜親揭背後真相：我沒那麼不堪

全台最荒涼車站！一年僅283人搭乘 無驗票員...網：自己走快嚇死

社會熱門新聞

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

男勒斃女子後輕生　被送醫掀真相

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

知名女演奏家裸照被竊！前男友強逼分手砲

25歲騎士遭輾爆頭　奪命駕駛磕頭下跪10分鐘

大馬女命案！　涉案男友：用她想要的方式陪她走

男酒瓶刺破腹部　出租套房血濺滿地

新北警抖音累積粉絲獲利　分局開鍘

劍潭大樓拉皮「外牆崩塌」　甜點店傻眼

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

北市最新酒駕累犯曝！他4度拒測遭罰180萬

更多熱門

關鍵字：

大馬女命案

讀者迴響

熱門新聞

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

注射空氣到血管！護理師連環殺嬰「7娃慘死」

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

海盜船斷2半「90度插地」　驚悚畫面曝

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

男勒斃女子後輕生　被送醫掀真相

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

女友下體突超癢「鵪鶉蛋大痘痘」！真相綠炸

超強運3生肖10月中旬後旺到爆！

週末很像颱風天　風雨最大時刻曝

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面