士林大馬女大生命案！　涉案男友屋內待1天：用她想要的方式陪她走

記者葉國吏／綜合報導

馬來西亞24歲蔡姓女大生，在士林租屋處遭勒斃，陳姓兇嫌返回新北住處吞藥尋短獲救後才揭發整起事件。根據了解，陳男向警方供稱，他跟死者交往中，但女友精神不佳，是女友不斷拜託他才下殺手。後來陳男會吞藥輕鬆，是「她想要的方式陪她走」。

▲24歲馬來西亞女大生遭勒斃。（圖／翻攝自當事人IG）

陳男行兇後逃回新北市鶯歌住處服藥輕生，送醫救回後突然坦承殺人。警方循線上門，果真發現蔡女明顯死亡。警方調查，24歲蔡女為馬來西亞籍，是銘傳大學四年級學生。從Instagram帳號可見，蔡女平時擔任模特兒，最後一次發文在10月1日，內容是一支在信義區街頭熱舞的影片。

▲陳男輕生被送醫後，在醫院坦承殺人，警方立刻前往搜索。（圖／記者黃彥傑）

根據《中國時報》報導，陳男送醫時不斷喃喃自語，後來向警方透露，他跟死者透過IG認識後交往，但女友精神狀況不佳，曾經試圖輕生但失敗。後來女友不斷拜託才下殺手。

後來陳男會吞藥輕生，是「她想要的方式陪她走」。另外，警方調閱附近監視器發現，陳男12日中午進入蔡女租屋處後就沒有外出，一直到隔日中午才離開。由於現在陳男意識仍不清楚，要等到他意識清楚後才能釐清。

▼房東提供死者蔡女的照片。（圖／記者黃宥寧攝）

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