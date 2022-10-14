開國門是最大不利因素！「3病1菌」多重感染來了　醫估狂燒時間點

▲「0+7」入境免隔離實施的首日，桃園機場第一航廈搭機人潮。（圖／記者彭懷玉攝）



記者洪巧藍／台北報導

國內終於解封邊境，但開國門也成為秋冬疫情最大不利因素。台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民示警，國人累積2年免疫負債，除新冠還在社區流行，近期觀察流感已提早報到，且流行的是A型H3N2，是流感大流行的徵兆，另呼吸道融合病毒也升溫中，還有容易併發的肺炎鏈球菌，3病1菌恐釀多重感染，成為未來3個月的重大威脅。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大小兒感染科主治醫師黃立民指出，世界衛生組織（WHO）不斷提醒「免疫負債」即將席捲全球，過去因為防疫措施，大家沒有感染病菌，成為可感宿主，免疫負債要還的情況可以預期。

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▲桃園機場人潮，資料照。（圖／記者蔡玟君攝）

而且今年秋冬疫情已經集滿四項不利因素，黃立民分析，第一、流感提早報到，第二、流感來的病毒株為A型H3N2、第三、邊境解封開國門，「其實這是最大不利因素」以前封鎖國門，流感潛伏期短可說是進不來，最後則是民眾防疫疲乏，因為疫苗打太多，有厭戰的心理，還是要去除相關心理，要為了自己健康、家人朋友，把疫苗打好。

黃立民也進一步解釋，以往到10月才會出現的流感，今年提早在9月出現，這已經是一個跡象，而流感病毒分為A型與B型，A型又分為H1N1與H3N2，如果主要出現A型H3N2，就代表今年流感一定會很嚴重，因為其突變快、致病力強的特性，過往曾經感染、接種疫苗保護力遇到它都失效，重症、死亡人數就會增加。

▲秋冬嚴防病毒細菌多重感染，口罩還是要戴好、相關疫苗也要接種。（圖／記者湯興漢攝）

近期也觀察到呼吸道融合病毒流行，黃立民指出，流感、呼吸道融合病毒最容易併發細菌感染，兩個同時流行就是不太好的事情，當中最常見併發就是肺炎鏈球菌。而社區同時存在2種以上病毒、細菌，多重感染、混合感染就變成常見之事，且由於免疫系統要對抗病菌增加，負擔較為沉重，不但疾病會變得比較嚴重，預後也比較差。

「今年多重感染會很多」黃立民分析，流感預估會一路流行到明年1、2月，呼吸道融合病毒一波大約2個月，現在這一波已經衝得很高，兒童一堆人都確診，預估呼吸道融合病毒11月中、12月就會結束，因此年底還是流感和新冠齊發，至於細菌感染則一直都在，因為細菌一直存在鼻腔，只是在等待病毒，一旦遭到病毒感染，細菌感染就會出來。

黃立民提醒，隨著邊境開放，有4大族群務必謹慎以對，包括慢性疾病患者、有菸癮者、經常出入公共場所的長者、有慢性肺病且曾經感染新冠肺炎的長者，應積極與醫師諮詢，盡速接種流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗。另外他也提醒，口罩是投資報酬率最高、最便宜的防疫措施，不適合太早拿掉，至少要戴到明年春天。

▲台大小兒感染科主治醫師黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）