女友復合舊愛他怒了！私密照恐嚇「每周來當小幫手」　醋男下場慘

▲劉男不滿小君與前男友復合，恐嚇她要將她的私密照外流，劉男被法院判刑1年，不得易科罰金。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者蔡怡萍／花蓮報導

女子小君（化名）與前男友阿浩（化名）分手後，與在網路認識的劉男交往幾個月，之後她回頭與阿浩復合，劉男被冷落後心生不滿，傳訊「那時候讓我拍照、今天變成我的把柄」、「妳要鬧大我比妳不怕死、我把所有上傳網路」，恐嚇要將交往期間拍攝小君的私密照散佈出去，並要求小君「一個禮拜當一次小幫手」，甚至瘋狂騷擾阿浩與小君家人同事，鬧得大家身心俱疲，花蓮地院審後依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑1年，仍可上訴。

根據判決書，小君於2017年7月間與劉男透過交友APP認識，同年底她與男友阿浩分手後，轉而投向劉男懷抱，期間曾拍下親密照片，隔年4月，小君與藕斷絲連的阿浩再度復合，對劉男轉趨冷淡。

劉男對小君的態度大為不滿，開始傳訊威脅「因為妳不信守承諾、我送了一份禮物給阿浩、希望能回到最一開始我們的相處方式、一個禮拜當一次小幫手、我會給妳薪資、若妳牽扯別人進來、我就會準備更多『禮物』」，並以握有的私密照恐嚇「那時候妳給我機會拍照欣賞、我從沒想過會到今天變成我的籌碼」，「我把所有上傳網路、我也去死；妳要鬧大我比妳不怕死，反正我什麼都沒了」、「給妳機會道歉，不然妳所有朋友等著看戲」。

劉男也不斷騷擾阿浩與小君身邊親友，逼小君出來面對，她因此精神崩潰到需要看身心科，最後決定報警尋求協助。

但劉男到案辯稱，他與小君是情侶間吵架、只是口氣比較重，反倒是小君對阿浩亂說他下藥、他希望小君出面說清楚，加上阿浩不斷刺激、他就直接傳與小君的親密合照給對方，但並沒任何恐嚇的意味。

但法官檢視了劉男的訊息，足以讓人造成擔心、恐懼，小君媽媽也出庭作證，說劉男還曾激進地跑去騷擾小君同事，說如果給出小君的資訊、甚至願意支付報酬，讓媽媽相當氣憤傻眼。法院審理後，認為劉男所作所為，讓小君與她身邊的人都心存恐懼，又無任何悔意，依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑1年，全案仍可上訴。