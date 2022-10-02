　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友復合舊愛他怒了！私密照恐嚇「每周來當小幫手」　醋男下場慘

▲▼離婚,夫妻,情侶,吵架,分手,悲傷。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲劉男不滿小君與前男友復合，恐嚇她要將她的私密照外流，劉男被法院判刑1年，不得易科罰金。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／花蓮報導

女子小君（化名）與前男友阿浩（化名）分手後，與在網路認識的劉男交往幾個月，之後她回頭與阿浩復合，劉男被冷落後心生不滿，傳訊「那時候讓我拍照、今天變成我的把柄」、「妳要鬧大我比妳不怕死、我把所有上傳網路」，恐嚇要將交往期間拍攝小君的私密照散佈出去，並要求小君「一個禮拜當一次小幫手」，甚至瘋狂騷擾阿浩與小君家人同事，鬧得大家身心俱疲，花蓮地院審後依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑1年，仍可上訴。

根據判決書，小君於2017年7月間與劉男透過交友APP認識，同年底她與男友阿浩分手後，轉而投向劉男懷抱，期間曾拍下親密照片，隔年4月，小君與藕斷絲連的阿浩再度復合，對劉男轉趨冷淡。

劉男對小君的態度大為不滿，開始傳訊威脅「因為妳不信守承諾、我送了一份禮物給阿浩、希望能回到最一開始我們的相處方式、一個禮拜當一次小幫手、我會給妳薪資、若妳牽扯別人進來、我就會準備更多『禮物』」，並以握有的私密照恐嚇「那時候妳給我機會拍照欣賞、我從沒想過會到今天變成我的籌碼」，「我把所有上傳網路、我也去死；妳要鬧大我比妳不怕死，反正我什麼都沒了」、「給妳機會道歉，不然妳所有朋友等著看戲」。

劉男也不斷騷擾阿浩與小君身邊親友，逼小君出來面對，她因此精神崩潰到需要看身心科，最後決定報警尋求協助。

但劉男到案辯稱，他與小君是情侶間吵架、只是口氣比較重，反倒是小君對阿浩亂說他下藥、他希望小君出面說清楚，加上阿浩不斷刺激、他就直接傳與小君的親密合照給對方，但並沒任何恐嚇的意味。

但法官檢視了劉男的訊息，足以讓人造成擔心、恐懼，小君媽媽也出庭作證，說劉男還曾激進地跑去騷擾小君同事，說如果給出小君的資訊、甚至願意支付報酬，讓媽媽相當氣憤傻眼。法院審理後，認為劉男所作所為，讓小君與她身邊的人都心存恐懼，又無任何悔意，依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑1年，全案仍可上訴。

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
獨／神秘黑幫祭家法斬內鬼！GPS引殺機　釀1死1失蹤1重傷
英女王才駕崩　卡蜜拉「廢除皇室百年傳統」！這1群人走入歷史
回收舊手機賺爛！他連跑5站「贈品換好換滿」　網激讚實用
獨／新店咖啡商遭4槍爆頭！　神秘黑幫蒸發數十億全算他帳
華航「皮卡丘彩繪機」今首航　天天飛東京！亮點一次看
她隆乳鹽水袋用18年！　變「噁心沼澤水」
快訊／國道3號火燒車！　焦黑濃煙狂竄
拜登任內最大規模換囚！委國第一夫人2姪子獲釋　換回7美國人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／神秘黑幫毒梟祭家法斬內鬼　GPS引殺機已釀1死1失蹤1重傷

女友復合舊愛他怒了！私密照恐嚇「每周來當小幫手」　醋男下場慘

獨／新店咖啡商遭4槍爆頭內幕曝　神秘黑幫蒸發數十億全算他帳

快訊／國道3號苗栗西湖段火燒車！焦黑濃煙狂竄　警消灌救中

教師節赴信義鄉教學交流　女師閃野狗人車衝邊坡！山警怪手救援

騎車沒打方向燈…眼尖警盯上　台中通緝犯躲高雄2月還是栽了

狼父浴室硬上19歲女兒　只為檢查是否處女！情勒對話全曝光

苗栗塑膠工廠大火空拍畫面曝！堆放大量甲苯、煤油　預計燒到天黑

「綠衣服帶便當的！就是你」　台中男闖紅燈被警當街大聲公點名

台東阿伯嘴巴壞！三度辱嗆派出所長「菜鳥」　當場依現行犯送辦

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

父女聯手大跳國標舞！　專業爸舞姿優雅超自信

獨／神秘黑幫毒梟祭家法斬內鬼　GPS引殺機已釀1死1失蹤1重傷

女友復合舊愛他怒了！私密照恐嚇「每周來當小幫手」　醋男下場慘

獨／新店咖啡商遭4槍爆頭內幕曝　神秘黑幫蒸發數十億全算他帳

快訊／國道3號苗栗西湖段火燒車！焦黑濃煙狂竄　警消灌救中

教師節赴信義鄉教學交流　女師閃野狗人車衝邊坡！山警怪手救援

騎車沒打方向燈…眼尖警盯上　台中通緝犯躲高雄2月還是栽了

狼父浴室硬上19歲女兒　只為檢查是否處女！情勒對話全曝光

苗栗塑膠工廠大火空拍畫面曝！堆放大量甲苯、煤油　預計燒到天黑

「綠衣服帶便當的！就是你」　台中男闖紅燈被警當街大聲公點名

台東阿伯嘴巴壞！三度辱嗆派出所長「菜鳥」　當場依現行犯送辦

火車「寵物車廂」坐10狗3貓！毛乘客歪頭來搭訕　網羨：好想搭看看

iPhone 14兩樣情！基本款貶值速度超車前代　Pro Max最抗跌

爆料湖人3星「太愛傳」　戴維斯：本季我將打出侵略性

「張淑娟的眼淚只是被霸凌者縮影」　李艷秋：社會將替她展開反擊

機車路邊自燃「路人顧拍照」　16歲妹「淡定拿滅火器」5分鐘搞定

「高雄浮屍」惹火學者、醫師　414字聲明怒轟馬英九：殘酷冷血

寶寶迷擼狗「一醒來就抱抱」露燦笑　汪無奈：還要多久

英女王才駕崩1月…卡蜜拉「廢除皇室百年傳統」！　這1群人走入歷史

王大陸憶媽媽「她走得太突然」難過：為什麼不讓我夢見

釣魚意外收穫「拇指氣球」　氣噗噗嘟嘴抗議：快放我回去！

機車男手放禁忌部位　後座女伴抖不停！

社會熱門新聞

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

16歲少女自摔斷魂北宜　家屬：水泥車司機沒即時煞車

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

少女北宜遭水泥車輾斃　男友及車主涉過失致死罪

台南男失蹤1天…友人見他「推土機重壓」氣絕

狼父浴室內硬上女兒　只為檢查是否處女

獨／少女北宜遭輾死　IG帳號突增20個

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

「柬埔寨豬仔」極樂片公開！　為尋歡狠騙髮小

快訊／苗栗中興工業區今晨大火　廠房全面燃燒

快訊／新生公園停車場「升降鋼索斷裂」1車翻覆1人受傷

快訊／嘉義布袋民宅火警！1女受困亡

少年站火車站月台墜落亡　家屬淚崩哭斷腸

快訊／國3苗栗西湖段火燒車！焦黑濃煙狂竄

更多熱門

相關新聞

男友家沒買房「全家月光族」　網見1點嘆氣

男友家沒買房「全家月光族」　網見1點嘆氣

不少人的擇偶條件是希望伴侶有車有房。一名女網友就說，她希望未來另一半家裡要有房子，否則等到未來公婆老了，生活會很辛苦。她也分享前男友家的狀況，表示對方家中是租房的，全家都是月光族，沒有儲蓄的習慣，本來想建議對方可以存錢買房，結果反被大罵，因此最後只能分手。

女控恐怖前男友　網神出IG辣照風向一面倒

女控恐怖前男友　網神出IG辣照風向一面倒

願簽「小三條約」拍海量慾照　妻怒討300萬

願簽「小三條約」拍海量慾照　妻怒討300萬

變態男刀刺女友大腿任血流　逼自慰強錄影

變態男刀刺女友大腿任血流　逼自慰強錄影

他不甘女友分手　激戰片PO網遭判刑

他不甘女友分手　激戰片PO網遭判刑

關鍵字：

三角戀前男友渣男恐怖情人威脅私密照散佈恐嚇危害安全罪

讀者迴響

熱門新聞

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

快訊／夏克立罕見動怒哭了！離婚黃嘉千嗆「謊言」

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

Baby被微博出賣！網心疼：還愛著黃曉明

謝忻「大尺度私密照」又外洩！閨蜜男星洩密PO出

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

69歲曾志偉「擁吻26歲超兇艷模」極樂影片瘋傳！

16歲少女自摔斷魂北宜　家屬：水泥車司機沒即時煞車

市場買菜被提醒「爸媽都走了」　楊月娥逃回車上爆哭

韓國瑜回來了！坦言：她當市長叫奇蹟

粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面