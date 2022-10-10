恐怖前任找惡煞砸知名燒肉店　門口散布老闆娘「3P實錄」傳單

▲台中燒肉店老闆娘遭恐怖前任僱人砸店，還在店門口散布不雅傳單。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

澳門籍黃姓男子不滿燒肉店黃姓老闆娘與他分手，不久後與陳姓男子結婚，於是找來吳姓女子謀議，多次僱人前往黃姓老闆娘與所開的燒肉店裡破壞、還在店門前散布寫有誹謗文字與老闆娘私密部位的傳單。刑事部分，吳女遭判7個月徒刑，民事部分，吳女等人要賠20萬元與維修費用4萬7708元。

判決書指出，黃姓老闆娘與老公陳姓老闆在台中經營兩家小有名氣的燒肉店，不料老闆娘的黃姓前男友（未到案遭通緝）因不滿她分手後與陳老闆結婚，找來吳姓女子商議報復計畫，並以4萬元到6萬元為酬勞，僱用幾名惡煞協助。

黃姓前男友將黃姓老闆娘的私密處照片，印上「三P實錄合集」、「男的黑心錢綠帽常戴，女的做婊仔騙錢兄弟」、「燒肉店黑心夫婦」等誹謗文字，製成傳單電子檔，傳送給吳女。

吳女將傳單檔案印成紙本，交給僱用來的幾名惡煞，在去年1月28日到2月7日間，多次前往黃姓老闆娘與陳姓老闆所開的燒肉店裡潑灑紅漆、破壞馬桶、燒毀鐵柵欄束條、砸毀店面玻璃、還在店門前散布不雅傳單，導致店內損失嚴重，也讓老闆與老闆娘名譽受損，心理不安。

刑事部分，法官認為吳女無視法律對他人名譽權、隱私權、財產權的保護，竟夥同共犯，將不雅傳單，散布或張貼在燒肉店夫妻所經營的店面，嚴重侵害名譽及隱私，還店面玻璃砸破，損壞財產，依散布竊錄之身體隱私部位內容罪、毀損他人物品罪，判處吳女有期徒刑7個月，可易科罰金。民事部分，則判吳女等人要賠20萬元精神慰撫金與維修費用4萬7708元。