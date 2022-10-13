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台版N號房！噁男扮女誘拍淫片　硬碟「1TB」5年數百人受害

▲台南市警五分局查獲40歲張姓男子，以面試模特兒為由，誘騙女性拍下私密處，由他側錄私密影片，至少有100位以上受害，警方設立LINE社群，請被害人加入指證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局查獲40歲張姓男子，以面試模特兒為由，誘騙女性拍下私密處，由他側錄私密影片，至少有100位以上受害，警方設立LINE社群，請被害人加入指證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

40歲張姓男子以面試模特兒為由，變聲「女聲」，誘騙女子拍下私密處側錄影片後，以恐嚇手段要求繼續提供猥褻影片，市警五分局拘提張嫌到案聲押獲准，扣得電腦主機內有約1TB之犯罪影片，犯案至少5年且有100人以上受害，全案以詐欺、妨害秘密、兒少性剝削、強制、恐嚇等罪嫌，移送台南地檢署擴大偵辦。

▲台南市警五分局查獲40歲張姓男子，以面試模特兒為由，誘騙女性拍下私密處，由他側錄私密影片，至少有100位以上受害，警方設立LINE社群，請被害人加入指證。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局查獲40歲張姓男子，以面試模特兒為由，誘騙女性拍下私密處，由他側錄私密影片，至少有100位以上受害，警方設立LINE社群，請被害人加入指證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局於今年3月接獲被害人報案，40歲張姓男子在網路上自稱「女攝影師」、「女經紀人」，以「要面試模特兒」為由，先以變聲器材偽裝女性，取得被害人信任，再用金錢誘騙女性拍下私密處，他側錄私密影片後，以恐嚇手段要求被害人繼續提供猥褻影片，罪嫌重大。

▲台南市警五分局查獲40歲張姓男子，以面試模特兒為由，誘騙女性拍下私密處，由他側錄私密影片，至少有100位以上受害，警方設立LINE社群，請被害人加入指證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經報請台南地檢署檢察官許華偉指揮偵辦，用科技偵查手段，於8月初拘提張嫌到案，扣得犯罪用電腦主機一部、手機兩支、外接硬碟一顆等證物，內有約1TB之犯罪影片，從影片資訊研判，犯嫌犯案時間至少長達5年，至少有100位以上受害者，訊後以詐欺、妨害秘密、兒少性剝削條例、強制、恐嚇等罪嫌，移送台南地檢署擴大偵辦，犯嫌聲押獲准至今仍羈押中。

▲台南市警五分局查獲40歲張姓男子，以面試模特兒為由，誘騙女性拍下私密處，由他側錄私密影片，至少有100位以上受害，警方設立LINE社群，請被害人加入指證。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局查獲40歲張姓男子，以面試模特兒為由，誘騙女性拍下私密處，由他側錄私密影片，至少有100位以上受害，警方設立LINE社群，請被害人加入指證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說明指出，五分局接獲被害人報案稱，一名「女攝影師」邀約拍攝「Model card（模特兒卡）」，在視訊面試期間，有被要求裸露身體的情況，覺得不對勁，經五分局調查該「女攝影師」其實是張嫌，他在交友APP「Azar」、社群APP「Instagram（俗稱：IG）」或臉書，假扮模特兒公司之女經紀人、女攝影師，以「賴思（詩）瑜」、「小思（詩）瑜」、「賴小瑜」等化名，誆騙被害人經紀公司在尋找模特兒，若條件符合，未來拍攝酬勞約在時薪新台幣2500元至3500元間，同時張嫌以事先下載之來路不明的女性影片、變聲器等軟體，假扮女性，取得被害人信任，再以「視訊面試」為由，誘騙被害人脫衣，側錄私密影片，再用這些私密影片威脅被害人，繼續提供猥褻影片，否則就將影片散布到網路、被害人所就讀之學校、工作場所。

▲台南市警五分局查獲40歲張姓男子，以面試模特兒為由，誘騙女性拍下私密處，由他側錄私密影片，至少有100位以上受害，警方設立LINE社群，請被害人加入指證。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局查獲40歲張姓男子，以面試模特兒為由，誘騙女性拍下私密處，由他側錄私密影片，至少有100位以上受害，警方設立LINE社群，請被害人加入指證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經犯罪影片分析及犯罪筆記本，發現被害人年齡層廣泛，疑有多位未成年少女，因家境較不寬裕遭張嫌利誘，因被害人散布全國各地、外島地區，且難以查證多數被害人真實身分，被害人或擔心遭張嫌報復，不敢出面指認。五分局指出，請被害人至五分局指認張嫌，並請被害人放心，查扣影片皆不會外流，身分也不會曝光，越多被害人指認，張嫌未來就必須付出更多法律責任。

▲台南市警五分局查獲40歲張姓男子，以面試模特兒為由，誘騙女性拍下私密處，由他側錄私密影片，至少有100位以上受害，警方設立LINE社群，請被害人加入指證。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局查獲40歲張姓男子，以面試模特兒為由，誘騙女性拍下私密處，由他側錄私密影片，至少有100位以上受害，警方設立LINE社群，請被害人加入指證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五分局再度呼籲被害人勇於出面指認張嫌惡行，讓不法分子接受法律制裁，同時也幫助其他被害人，強調未來司法程序，作為證據之影片絕不會曝光，被害人身分資料也會受到保護，不會透露個人資料在公開判決中，目前也正擴大追查張嫌是否散布犯罪影片至特定網站、論壇上牟利，若疑似遇到張嫌之被害狀況，可向五分局偵查隊江偵查佐聯繫，電話06-259-8657，或加入LINE社群QR CODE聯繫。

▲台南市警五分局查獲40歲張姓男子，以面試模特兒為由，誘騙女性拍下私密處，由他側錄私密影片，至少有100位以上受害，警方設立LINE社群，請被害人加入指證。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局查獲40歲張姓男子，以面試模特兒為由，誘騙女性拍下私密處，由他側錄私密影片，至少有100位以上受害，警方設立LINE社群，請被害人加入指證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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