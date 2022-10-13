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上班痛苦！「台積電員工想回營」補當8個月兵：懷念不需用腦的日子

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲比起去台積電上班，原PO更希望回營當兵 。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

兵役延長議題備受國人關注，國防部長邱國正表示，原本要服軍事訓練役的年次役男，未來不管義務役變革為何，絕對不須延長役期，一樣服4個月。就有網友表示，自己是當4個月的兵，畢業後就要去台積電上班，希望可以回去補滿剩下的8個月，「過不需用腦的日子」，還可以領雙薪。

原PO在PTT發文，「告訴我！4個月役期怎麼補滿1年」，聽到很多人在討論兵役延長的事情，表示自己就是當4個月兵的人，想回去補滿剩下的8個月，「好想回去當兵，過不需用腦的日子」。他透露，畢業之後就要到台積電工作，在台積電的日子想必會很痛苦，不如回去當兵，「拜託告訴我，什麼辦法才可以補8個月滿1年」。

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貼文曝光，許多網友大喊，簽下去就對了，「志願役簽下去啊，這麼愛當兵」、「直接簽下去啊」、「退伍後還是可以簽下去」、「簽下去就不用擔心了」、「簽下去卡4年」、「簽志願役阿，笑你不敢簽」。

▲▼教召訓練。（圖／總統府）

▲原PO想回去補剩下的8個月。（圖／資料照）

另外也有其他網友指出，「用每年教召補滿」、「每半年教召可以喔，一年可以補一個月，然後教召八年就補滿了，歡迎你回營教召」、「每年教召教到你哭出來喔」、「4個月的真的是笑話」。

若是出社會的人收到教召令，根據勞動部的說明，如果員工遇到教召，雇主在受訓期間要給予「公假」，雇主需要給予員工全薪，而且因公假本來就只有出勤日才能使用，如果教召遇到原定是休息日、例假日、國定假日的時間，雇主本來就會給予一般月薪制的正職員工薪資，也因此不需要另外補假。

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