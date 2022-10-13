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烤魷魚Low了！他「烤鯊魚」吸引千人朝聖　綠肉讓網笑：我能吃10隻

▲▼烤魷魚不稀罕！他「烤鯊魚」驚呆4千人　魚肉竟是綠綠的。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲烤魷魚Low了，他「烤鯊魚」影片吸引千人朝聖。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

大家烤肉時，可能看過有人烤豬雞牛肉，或海鮮如烤魚、蝦子或魷魚等，現在竟然有人「烤鯊魚」。有一名網友在臉書分享一段「烤鯊魚」影片，短短1天吸引超過6千多人按讚討論，不過仔細一看鯊魚的細節，可以發現其實是用茄子削出來的。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享一段烤鯊魚影片，可以看見一條「小鯊魚」被竹籤從嘴巴刺穿，放在烤網上面不斷旋轉，不過仔細一看細節，可以發現鯊魚肉是綠色的，加上紫色外皮，明顯是就用茄子削成的，但不論是鰓裂、胸鰭、背鰭及尾鰭，全部都被精細的雕刻出來，造型相當擬真。

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貼文分享不到1天，就吸引超過6千人按讚討論，有人說「我還想說怎麼有那麼小的鯊魚」、「這茄子活得很有價值」、「好可愛的紫鯊魚」、「刀功了得」、「給我上10隻也沒問題的鯊魚」、「這條鯊魚有毒綠綠的」、「看起來真好吃，下次烤肉我也要弄一支」、「有一說一，雕的真好」。

儘管影片看起來非常有趣，但多數鯊魚其實不能隨意濫捕，嚴重的話可能會被重罰，甚至吃上刑責，另外我國漁業署也制定相關規定，禁止漁民為獲得「魚翅」，捕撈鯊魚「割鰭棄身」，違者最高可處250萬罰鍰，收回漁業執照16個月。

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