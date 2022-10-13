　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

翹臀妹深蹲「噗一聲」褲子溼整片！教練目睹尷尬：要不要去廁所

▲▼健身,女性,跑步,慢跑,運動,健身,伏地挺身。（圖／翻攝自pixabay）

▲女子生病仍堅持健身，結果「噗一聲」褲子溼整片。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

身體不舒服的時候，千萬不要勉強自己！一名女子平時熱愛健身，就連飲食也非常講究，儘管生病了，還是堅持到健身房訓練，沒想到因此發生了超糗事件，大腿因此「濕整片」，讓她相當崩潰，只能躲在廁所請朋友幫忙送褲子。離奇的遭遇曝光後，也讓眾人不禁直呼，「拉肚子的時候不要相信任何一個屁XD。」

這名女子在「Zuvio校園」分享，她健身至今已有3年，為了維持良好體態，就連飲食都十分講究，甚至因此被男友提分手，但儘管如此，都沒有動搖她的決心，反而決定要報名參加比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子日前罹患腸胃炎，但只要一天不健身，就會有罪惡感襲來，因此還是堅持到健身房訓練。沒想到深蹲時突然肚子劇痛，「就這樣放一個屁」，接著感覺大腿濕了一片。

健身,運動,健身房。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子肚子劇痛，放了一個屁，結果大腿溼整片。（示意圖／免費圖庫Pexels）

女子瞬間明白發生什麼事，站在後面的教練也尷尬詢問「要不要先去廁所」，讓她無地自容，只能躲在廁所裡，打電話拜託朋友幫忙送褲子。離奇的遭遇也讓她忍不住直呼，「史上最衰的一天，褲子就這樣洗一洗帶回家了，超級噁心…。」

女子不小心弄髒褲子的經驗曝光，讓網友忍不住直呼，「拉肚子的時候不要相信任何一個屁」、「祝大家健身都拉屎」、「有大便給妳一顆愛心」、「健身路上有妳有我，不管事發生什麼樣的糗事，都不能阻止去健身房的露（雖然妳的事情事真的很好笑。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
做愛這體位最棒！研究曝：男生可消耗211卡　難度超級高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

翹臀妹深蹲「噗一聲」褲子溼整片！教練目睹尷尬：要不要去廁所

今開國門！泰團44人「搶頭香」凌晨抵台　估單日1.2萬人入境

告別居家檢疫！時隔938天邊境終解封　今起入境改0+7

影／3歲弟燒烤店撩妹 見漂亮店員狂喊美女！

影／種出1161kg全美最巨南瓜　園藝師奪冠抱走73萬！

快訊／「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭　證實懷孕3個月

影／20歲妹子裝成熟穿碎花裙　下秒變「過熟」阿嬤！

選前開支票！屏南快速道路有譜了　路廊配置12月前出爐

哥哥過世7年「突收催繳通知」！她一問傻眼：帶死亡證明去繳錢？

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

超模上空走秀被噴漆！　2分鐘「驚見白色洋裝」

翹臀妹深蹲「噗一聲」褲子溼整片！教練目睹尷尬：要不要去廁所

今開國門！泰團44人「搶頭香」凌晨抵台　估單日1.2萬人入境

告別居家檢疫！時隔938天邊境終解封　今起入境改0+7

影／3歲弟燒烤店撩妹 見漂亮店員狂喊美女！

影／種出1161kg全美最巨南瓜　園藝師奪冠抱走73萬！

快訊／「漢娜在翻譯」宣布與K桑共組家庭　證實懷孕3個月

影／20歲妹子裝成熟穿碎花裙　下秒變「過熟」阿嬤！

選前開支票！屏南快速道路有譜了　路廊配置12月前出爐

哥哥過世7年「突收催繳通知」！她一問傻眼：帶死亡證明去繳錢？

50所私中面臨退場！教團批五都教育局監理過於鬆散

最久任的會務人員　黃素櫻奉獻全國船聯會53年、歷經18屆理事長

影／萌河狸啃咬生菜、南瓜　吃播ASMR超療癒！

基輔尋求西方提供「防空系統」　俄軍砲擊烏東前線城市

翹臀妹深蹲「噗一聲」褲子溼整片！教練目睹尷尬：要不要去廁所

國際火線／末日降臨：關於核戰爆發的四套劇本

「行動身分辨識設備」失聯移工遭通緝　躲廢棄工廠一樣被揪出　

今開國門！泰團44人「搶頭香」凌晨抵台　估單日1.2萬人入境

全台最大單一儲能案場落腳嘉義　工業園區供電更趨穩定

U23／開幕賽硬戰！哥倫比亞派海盜高A投手　警戒雙城2A捕手

嘉義縣轉型農工大縣　勞青處攜手工業會官產座談

鍾麗緹遭傳「買226萬裙被逼離婚」　張倫碩氣炸：現在就要告造謠者！

相關新聞

他嗆陳時中「嘲諷深蹲才是玩笑」　大讚蔣萬安：台北人就是愛這味

他嗆陳時中「嘲諷深蹲才是玩笑」　大讚蔣萬安：台北人就是愛這味

針對國民黨台北市長參選人蔣萬安提出「深蹲20下換免費一趟搭公車」想法，資深媒體人黃暐瀚表示，只要提倡運動，並結合環保、通勤、減碳，就絕對是「台北人會愛的菜」，更痛批民進黨台北市長參選人陳時中，「鼓勵運動怎麼會是開玩笑？嘲諷深蹲才是玩笑。」

貓界館長渾身大肌肌　秀精實手臂

貓界館長渾身大肌肌　秀精實手臂

深蹲換免費公車　蘇貞昌：有些人身體、年齡不適合「會有剝奪感」

深蹲換免費公車　蘇貞昌：有些人身體、年齡不適合「會有剝奪感」

永福星星參與市府國慶升旗與健身！

永福星星參與市府國慶升旗與健身！

列林智群挺酒駕、疫苗黑箱言論　凌濤嗆：低道德的「綠師」

列林智群挺酒駕、疫苗黑箱言論　凌濤嗆：低道德的「綠師」

關鍵字：

健身腸胃炎深蹲

讀者迴響

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面