翹臀妹深蹲「噗一聲」褲子溼整片！教練目睹尷尬：要不要去廁所

▲女子生病仍堅持健身，結果「噗一聲」褲子溼整片。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

身體不舒服的時候，千萬不要勉強自己！一名女子平時熱愛健身，就連飲食也非常講究，儘管生病了，還是堅持到健身房訓練，沒想到因此發生了超糗事件，大腿因此「濕整片」，讓她相當崩潰，只能躲在廁所請朋友幫忙送褲子。離奇的遭遇曝光後，也讓眾人不禁直呼，「拉肚子的時候不要相信任何一個屁XD。」

這名女子在「Zuvio校園」分享，她健身至今已有3年，為了維持良好體態，就連飲食都十分講究，甚至因此被男友提分手，但儘管如此，都沒有動搖她的決心，反而決定要報名參加比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子日前罹患腸胃炎，但只要一天不健身，就會有罪惡感襲來，因此還是堅持到健身房訓練。沒想到深蹲時突然肚子劇痛，「就這樣放一個屁」，接著感覺大腿濕了一片。

▲女子肚子劇痛，放了一個屁，結果大腿溼整片。（示意圖／免費圖庫Pexels）



女子瞬間明白發生什麼事，站在後面的教練也尷尬詢問「要不要先去廁所」，讓她無地自容，只能躲在廁所裡，打電話拜託朋友幫忙送褲子。離奇的遭遇也讓她忍不住直呼，「史上最衰的一天，褲子就這樣洗一洗帶回家了，超級噁心…。」

女子不小心弄髒褲子的經驗曝光，讓網友忍不住直呼，「拉肚子的時候不要相信任何一個屁」、「祝大家健身都拉屎」、「有大便給妳一顆愛心」、「健身路上有妳有我，不管事發生什麼樣的糗事，都不能阻止去健身房的露（雖然妳的事情事真的很好笑。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完