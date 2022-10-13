衝了！頂呱呱連7天「地瓜薯條買1送1」　每日限定6小時搶吃

▲頂呱呱地瓜薯條限時7天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

薯條控要搶吃！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」祭出最新「買1送1」優惠了，即日起限時7天爽吃「地瓜薯條買1送1」，期間每日限時6小時登場，且除門市外，外送平台也享優惠，加碼還推「超飽加購3選1」活動。另，拿坡里至10月31日止也有「炸雞買1送10」等吃，通通不能放過。

▲頂呱呱薯條為傳統地瓜薯條。

頂呱呱即日起至10月19日限時1周祭出「地瓜薯條買1送1」優惠，期間每日下午2時至8時只要於全台門市、外送平台（Uber Eats、foodpanda）通通享優惠，每人限購2組，每日每店數量有限、售完為止，加碼推「超飽加購3選1」活動，加購選擇有阿勇雞塊、呱呱包及雞脖子，價格最低35元起，加購上限任選10組，提醒門市、外送平台地瓜薯條售價及加購價格皆不同。

▲拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底。

另，炸雞控也不能錯過拿坡里「炸雞買1送10」超殺好康，即日起至10月31日只要於拿坡里炸雞專賣店購買「1公斤腿排桶」就送「10隻原味胡椒雞翅」，且只送不賣，還可用53折折扣就能一次爽吃雞腿排、雞翅，划算爆表，趕緊衝一波。

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