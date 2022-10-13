天涼要喝！超商「咖啡飲品新優惠」快看　卡布奇諾30元、美式第3杯0元

▲7-11線上推出指定咖啡飲品10杯組合優惠價，門市則有「第3件0元」活動。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣漸漸變冷，當然要喝杯咖啡療癒一下！就有超商於線上祭出連續6天「指定咖啡飲品10杯組合優惠價」，最多可省300元，卡布奇諾下殺每杯只要30元、精品美式50元，而門市也有指定咖啡飲品可享「第3件0元」，民眾最愛的大杯美式、哈根達斯拿鐵冰沙都在優惠中。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「秋饗10光」活動，即日起至10/18止，CITY系列指定飲品可享10杯組合優惠價，品項有CITY CAFE中杯卡布奇諾(熱)10杯300元、CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選10杯350元、CITY CAFE指定風味飲系列(冰)任選10杯460元、CITY PRIMA精品美式10杯500元以及CITY PEARL咖啡/抹茶珍珠歐蕾任選10杯520元。

▲以上優惠每位會員限購4組，兌換期限至2022/12/31。

7-11門市則有「樂解封」優惠，即日起至10/16止，CITY系列指定飲品可享「同價位第3件0元」，其中，品項有冰/熱黑糖珍珠撞奶、冰淇淋紅茶、哈根達斯拿鐵冰沙(抹茶紅豆/莓好/芒果覆盆子)、冰/熱精品拿鐵、冰/熱美式咖啡(大杯)。

▲萊爾富咖啡全品項第2杯7折。（圖／萊爾富提供）

萊爾富即日起至10月18日推出「Hi Café咖啡全品項第2杯7折」，價格不同以2件8.5折計（咖啡冰沙除外），包括冰檸檬氣泡美式、冰黃金柚香氣泡美式、美式、拿鐵、焦糖拿鐵、榛果拿鐵咖啡、特濃美式、以及特濃拿鐵等，通通都可享優惠。

另外，10月18日前還有多款休閒零嘴下殺5折起，包括盛香珍指定餅乾任選買1送1，張君雅小妹妹點心麵以及旺旺仙貝雪月等指定品項皆有任選第2件6折優惠，價格不同則以2件8折計。