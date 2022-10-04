水試所離岸風場建人工藻場　有助改善海洋生物棲地

▲人工藻場多層次的立體空間，提供了大量餌料生物的棲息環境，此為模型圖。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

2022台灣創新技術博覽會將於10月13日至10月15日在台北世貿一館舉行，包括國內外企業、學研機構、政府單位共展出近1200項技術作品。今（4日）舉行展前記者會，由農委會統籌的「永續發展館」展區，搶先公開水產試驗所在離岸風場建立人工藻場，藉此改善海洋生物棲地的作品。

2022台灣創新技術博覽會規劃「未來科技」、「永續發展」、「創新領航」、「發明競賽」四大展區，由農委會統籌的「永續發展館」以減碳增匯、綠能科技、循環再生三大主題區呈現，預計發表107項因氣候變遷自主研發的成熟技術。

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由水產試驗所團隊研發的「離岸風場藻貝類養殖之海洋碳匯應用」技術，在離岸風場建立人工藻場，來改善劣化的海洋生物棲地，目前已成功開發中國半葉馬尾藻及粉葉馬尾藻兩種育苗技術，也利用海藻生長期間大量吸收二氧化碳(CO2)的能力，形成強大的海洋碳匯。





▲人工藻場提供了大量餌料生物的棲息環境。（圖／農委會提供）

水試所所長陳君如指出，透過無性生殖與有性生殖方式馬尾藻附苗與育苗，經2到3個月後，人工藻場便成形，人工藻場多層次的立體空間，提供了大量餌料生物的棲息環境，更成為海洋生物重要的「產卵場」、「輔育場」及「覓食場」，不但提高海洋生物多樣性，對漁業也有增裕效果，像是目前以經建立的人工藻場，已經成功吸引虎斑烏賊與萊氏擬烏賊前來產卵。

陳君如說，目前水試所已在彰化外海、苗栗外海與澎湖等三處海域設置測試點，但他坦言，人工藻場的建制，仍待與漁民進一步溝通，因為部分漁民仍不瞭解新技術所帶來的效益，在撈捕過程不免損毀人工藻場設施，未來會加強溝通宣導。