　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農委會發出「台灣彌猴禁養令」　違者最高罰25萬元並沒入

▲農委會將台灣獼猴公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」。（圖／林務局提供）

▲農委會將台灣獼猴公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為保障人類與台灣彌猴的衛生安全，農委會日前依《動物保護法》公告台灣彌猴為「指定禁止飼養或輸入之動物」，民眾如有合法飼養的台灣獼猴應於2023年3月31日前向所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查，而其他民眾所飼養的台灣獼猴須在今年11月30日前送交所在地直轄市、縣（市）主管機關處理照養，否則將依動保法開罰，最高可處25萬元罰鍰，並沒入禁養動物。

農委會指出，台灣獼猴是社會性動物，一般都是群居生活，單獨飼養會改變其動物行為，加上與人類有很多共通傳染性疾病，為避免民眾飼養台灣獼猴而剝奪其社會性行為，也為了保障人猴的衛生安全，已於今年9月30日依《動物保護法》將其公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會表示，民眾飼養的台灣獼猴如有符合108年1月9日前台灣獼猴尚屬保育類野生動物時，經直轄市、縣（市）政府登記有案或是主管機關及其委託有關機關團體照養或學術研究機構、大專校院及依終身學習法設立公私立動物供教育或學術之用等3項條件之一者，應於2023年3月31日前報請所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查；未符合者，應於今年11月30日前，將獼猴送交直轄市、縣（市）政府處理照養。違反上述規定者，可依《動物保護法》第26條規定，處新臺幣5萬至25萬罰鍰並沒入禁養動物。
 

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►日本味王視界專利磷脂葉黃素絕殺囤貨檔！優惠價6盒只要$1880！

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
林襄合體小S脫口「3個字」！　網嚇瘋喊出事了：好傷人
翹孤輪狂飆是慣犯！　豪乳正妹車手「驚人真相曝光」
酒醉正妹遭運將強壓口愛　被嘴裡異物驚醒：到了嗎
館長「喝廖老大飲料」狂讚2品項！　這杯喝一口臉色大變
快刷存摺！300億租金補貼今撥款　14萬9136戶符資格
吃掉路燈占用人行道！　最狂透天厝違建內部曝
LIVE／豪乳重機妹翹孤輪飆西濱身分起底　正妹參選人跪地CP

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長新冠導致焦慮　陽明交大、北市聯醫找到關鍵基因

農委會發出「台灣彌猴禁養令」　違者最高罰25萬元並沒入

館長「喝廖老大飲料」狂讚2品項！　這杯喝一口卻臉色大變

台中版「女子圖鑑」要怎麼拍？　網笑：華燈初上金錢豹版

國門開放還不包括「中港澳」　故宮：觀光客結構可能改變

血便1個月…20歲弟一查嚇壞「大腸癌末期」　真相曝光網看傻

北市私幼學費補助提高至25880元　每月增加2000元

逛好市多驚覺「烤雞靈魂」不見了！會員嘆1現象：收起來是對的

她曝「男生偷瞄胸部超明顯」！　網狂刷一排道歉：努力對抗本能

衝日本注意！他暑假待40天　發現8件事「改變超大」

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

男顧客提24瓶水走出店　整件褲子突掉到膝蓋！

長新冠導致焦慮　陽明交大、北市聯醫找到關鍵基因

農委會發出「台灣彌猴禁養令」　違者最高罰25萬元並沒入

館長「喝廖老大飲料」狂讚2品項！　這杯喝一口卻臉色大變

台中版「女子圖鑑」要怎麼拍？　網笑：華燈初上金錢豹版

國門開放還不包括「中港澳」　故宮：觀光客結構可能改變

血便1個月…20歲弟一查嚇壞「大腸癌末期」　真相曝光網看傻

北市私幼學費補助提高至25880元　每月增加2000元

逛好市多驚覺「烤雞靈魂」不見了！會員嘆1現象：收起來是對的

她曝「男生偷瞄胸部超明顯」！　網狂刷一排道歉：努力對抗本能

衝日本注意！他暑假待40天　發現8件事「改變超大」

大樓租客消防栓前堆雜物！住戶爬樓梯驚見「7層收納櫃」傻了

小米遭印度續凍結逾216億資產　公司：感到失望

長新冠導致焦慮　陽明交大、北市聯醫找到關鍵基因

台積電市值狂跌近7兆　謝金河：價值崩壞年代4特點浮現

祖傳神祕治癒力「拔罐、刮痧」　中醫師邱啟鉉：有效散熱去疲勞

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

新北地院審判林秉樞＋法官性侵被河蟹　游毓蘭要求2官署提報告

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

侯友宜陷博士學位羅生門　徐國勇：不介入學倫事件

哈利梅根想搬家了！被爆私下在找房　逾7億「私人莊園」超狂設施曝

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

生活熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

獨／黑森林成陰蝨路　高雄妹下面超癢

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

小人國英文名「Window On China」　背後原因曝

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

高中女見網友遭丟包！半夜困山上求救

正妹里長參選人跪地CPR　正面美照曝

衝日本注意！他暑假待40天　發現8件事「改變超大」

更多熱門

相關新聞

張善政報告涉抄襲「解釋疑義今截止」　農委會：仍未收到

張善政報告涉抄襲「解釋疑義今截止」　農委會：仍未收到

國民黨桃園市長參選人張善政遭爆農委會研究報告涉及抄襲，農委會檢視後認定6篇報告重複度高，要求月底、也就是最晚在今（30日）提出書面說明，但農委會今天表示，宏碁上週來文要求展延到10月20日，農委會已同意，而農委會上週雖收到張善政競辦來文，但內容並未說明疑義，張善政本人也未針對農委會調查報告的相關疑義提出說明。

10月上旬「營養午餐吃石斑魚」　教長：學校已做好準備

10月上旬「營養午餐吃石斑魚」　教長：學校已做好準備

西螺果菜市場冷鏈物流專區營運設施、設備計畫啟動

西螺果菜市場冷鏈物流專區營運設施、設備計畫啟動

揪陳吉仲「大學教授等級抄襲」　國民黨團諷：林智堅找錯指導教授

揪陳吉仲「大學教授等級抄襲」　國民黨團諷：林智堅找錯指導教授

農業經營準備金「最高2年72萬元」　鼓勵青年返鄉務農

農業經營準備金「最高2年72萬元」　鼓勵青年返鄉務農

關鍵字：

台灣彌猴禁止飼養或輸入農委會

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

台美利差擴大　學者：這資產更賺

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面