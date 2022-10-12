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3低壓包圍！週末雨彈＋冷空氣夾擊　最冷「探19°C」時間出爐

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲台灣南邊大低壓帶中有多個熱帶系統發展中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

東北季風明後天減弱，不過週末開始受到南方水氣北移影響，降雨區域再度擴大，尤其下週一還有東北季風增強加乘影響，桃園以北、東半部有局部大雨或豪雨，最冷時間點落在下週三，溫度下探19度。另西北太平洋上目前有三個熱帶系統發展中，位於關島附近的熱帶擾動將為台灣帶來較多水氣。

氣象局預報員趙竑表示，明後天東北季風減弱，桃園以北、東半部有短暫降雨，其中基隆北海岸、東北部降雨比較持續，範圍也較大，宜蘭容易有局部大雨，恆春半島有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲明日北部、東半部有短暫降雨。（圖／氣象局）

西北太平洋上有三個熱帶系統發展中，其中位於關島附近的熱帶擾動將為台灣帶來水氣，週六到下週一南方雲系北移，北部、東半部容易有陣雨，隨著時間越晚，雨區會越來越大。

週六大台北、東北部有局部大雨，中南部山區午後有局部短暫雨；下週日東北部有局部大雨或豪雨，桃園以北、東部、東南部有局部大雨，中南部山區整天有局部短暫陣雨；下週一另受東北季風增強影響，雨區更大，桃園以北、東半部、恆春半島有局部大雨或豪雨，南部平地、中南部山區有短暫陣雨。

下週二、三持續受到東北季風影響，北部、東半部有短暫雨，中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼南邊海域有多個低壓發展，其中位於關島附近的熱帶擾動將為台灣帶來水氣。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

明日到下週一溫度差不多，各地低溫22到24度，白天桃園以北、東北部25到26度，其他地區27到31度。下週二、三天氣涼冷，下週三清晨最冷，低溫北台灣19度，其他地區20到21度，白天北台灣21到22度，其他地區24到27度。

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