　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園女只有紋繡證照…竟開工作室隆乳！器材+藥品全是網路黑心貨

記者陳雕文／新北報導

桃園一名女紋繡師在某社區大樓設立工作室，獨自從事豐胸、隆鼻、割雙眼皮，甚至施打玻尿酸與肉毒桿菌等醫美行為，如果顧客不滿意術後效果索賠，女紋繡師就把人封鎖並繼續生意，每月收入可超過50萬元。移民署新北專勤隊接獲檢舉，聯手桃園市政府等單位到場抓人，並發現其藥品、器材全是網路黑心貨！

▲▼移民署專勤隊。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲移民署專勤隊與桃園市衛生局一同逮到吳女，她聲稱自己從事醫美並不久。（圖／記者陳雕文翻攝）

●僅有紋繡證照就動刀

37歲吳姓女紋繡師於2005年從越南嫁來台灣，一邊當洗碗工一邊學習紋眉及美容美髮，自2017年開始在越南私設醫美工作室，107年獲頒美國密西根MNS國際菁英盃競賽「半永久化妝術紋繡組」優勝，110年10月將工作室轉移到臺灣，透過經營臉書粉絲專頁分享手術畫面攬客，收費標準不公開，私訊詢價時才報價，例如注射玻尿酸豐胸300cc為10萬元，豐唇手術1萬6千元。

▲▼吳女在越南獲選國民美容品牌首獎。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲吳女曾在越南獲選國民美容品牌首獎。（圖／記者陳雕文翻攝）

吳女表示：「我價錢都會拉高，讓他們殺價。」吳女每月最多有12名客戶，粗估每月收入最高可能超過50萬元，更開班招募學員，並以低價手術費用徵求模特做示範教學或讓學員操作練習。

▲吳女於臉書粉絲專頁放置教學情形照片，宣傳於個人工作室開班授課教授醫美療程。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲吳女於臉書宣傳個人工作室，還開班教授醫美療程，並以低價手術費用徵求模特做示範教學。（圖／記者陳雕文翻攝）

●禁藥醫材全是網路貨　除毛機一開就燒壞

據了解，吳女還透過臉書等網路平臺購入未經許可之醫學美容藥品、縫線、針具及設備，而手術刀、鑷子及止血鉗等手術器械則由家人自越南當地商店購入再寄至臺灣。

令人傻眼的是，網路下單的陸製廉價除毛機僅要價3萬6千元（臺製儀器要價19萬），不料第一次開機就燒毀，根本來不及用於服務客人。

▲吳女購入之陸製廉價除毛機首次開箱就燒毀無法使用。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲吳女購入之陸製廉價除毛機首次開箱就燒毀無法使用。（圖／記者陳雕文翻攝）

移民署新北市專勤隊接獲民眾檢舉，立刻成立專案小組蒐證數月，於今年4月會同桃園市政府衛生局一同行動，到場抓到吳女並扣得玻尿酸、肉毒桿菌、麻醉劑、人工假體、縫線、針具、手術刀械及雷射除毛機等共千項贓證物，涉嫌違反藥事法及醫師法移送桃園地檢署偵辦；全案於上月予以緩起訴處分，吳女需向公庫繳交處分金36萬及參加法治教育。

▼移民署查扣千項醫美用藥品及器具。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼移民署查扣千項醫美用藥品及器具。（圖／記者陳雕文翻攝）

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
清冠一號公費對象放寬　再增4類人
河粉店「裸體圍裙」上菜！　6粒渾圓巨乳快遮不住
烏克蘭又遇襲！一夜15起爆炸奪命　學校被飛彈擊中
男自製標籤條碼！　5次到家樂福換標「高價低買」
快訊／30多歲男「快篩陽心衰竭」　確診到死亡僅3天
快訊／新北7719例最多　各縣市確診分佈曝
快訊／今增41364本土　36人死亡
LIVE／連假後疫情升溫？　指揮中心最新說明
「2023台灣燈會」2／5北市登場！2024、2025年舉辦
小孩玩公園溜滑梯「手指削掉一片肉」！　家長嚇：不敢再去
台積電下殺到401.5！　台股崩掉近600點
ETtoday入圍卓越新聞獎！《我在案發現場》、《以民為先》

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拒拆遷！200年鹿港福靈宮成選舉攻防　3度抗議陳情

澎湖聯結車與機車相撞！騎士重傷將後送...揪出駕駛是縣府司機

人夫「床上吃兔兔」偷情女上司！共編行事曆誇：很會鑽　正宮怒吉

癡男狂追店花猛盯梢　為追愛開車撞警局！犯跟騷法GG了

新北男自製標籤條碼！5次到家樂福換標「高價低買」...詐得金額曝

怪力男折彎鐵窗欄桿！闖工廠行竊　恐關7個月...全為了這碗泡麵

桃園女只有紋繡證照…竟開工作室隆乳！器材+藥品全是網路黑心貨

頭份公園滾輪溜滑梯又出包　小朋友手指「削掉一片肉」鮮直血流

少婦揪團亂棒打死人　律師涉教唆「凶器丟山區」遭起訴

快訊／士林民宅2F火警「濃煙狂竄」　警消獲報到場馳援

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

拒拆遷！200年鹿港福靈宮成選舉攻防　3度抗議陳情

澎湖聯結車與機車相撞！騎士重傷將後送...揪出駕駛是縣府司機

人夫「床上吃兔兔」偷情女上司！共編行事曆誇：很會鑽　正宮怒吉

癡男狂追店花猛盯梢　為追愛開車撞警局！犯跟騷法GG了

新北男自製標籤條碼！5次到家樂福換標「高價低買」...詐得金額曝

怪力男折彎鐵窗欄桿！闖工廠行竊　恐關7個月...全為了這碗泡麵

桃園女只有紋繡證照…竟開工作室隆乳！器材+藥品全是網路黑心貨

頭份公園滾輪溜滑梯又出包　小朋友手指「削掉一片肉」鮮直血流

少婦揪團亂棒打死人　律師涉教唆「凶器丟山區」遭起訴

快訊／士林民宅2F火警「濃煙狂竄」　警消獲報到場馳援

職軍哥月薪8萬！40歲「存不到10萬」喊不敢生病　網見1句話傻住了

史上最大規模！「2023台灣燈會」2／5回歸台北　4大燈區亮點、時間

BMW「大改款跨界休旅」剛上路就被抓到！看起來就像小一號X4

最多活半年？大貓熊團團罹腦瘤後「身體狀況曝光」　動物園回應了

快訊／前南山雙冠主帥許時清轉戰T1職籃　成中信特攻球員發展教練

《嗨！營業中》遭姚元浩頻頻糾正！浩子罕動怒：你叫他來

蔡英文頻南下雲林輔選！　張麗善「臨時抱佛腳」：民眾眼睛選亮

台南新市區塑膠回收廠大火　奇美餐車到場為打火兄弟提供餐飲

清冠一號公費對象「增4類人」　羅一鈞曝最新討論進度！

把畜牧廢水變肥水　台東環保局歡迎農民一同加入

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

社會熱門新聞

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

攀登玉山失手　資深登山家徐耀群墜百米谷亡

台鐵死亡事故！輪椅民眾闖入鐵道遭撞亡

獨／高雄男「女性友人」家聊天昏倒送醫亡

晚安小雞2罪送辦！警揭黃金帝國真相

私闖大樓扯被遊民追殺　直播主晚安小雞遭送辦

18歲男國慶「夜衝武嶺」　自撞墜16米溪谷亡

女亂刀砍死99歲老父　檢起訴請求從重量刑

台南塑膠回收廠大火　黑煙直竄天際！

遊客大鬧蘭嶼被團滅！登船離開「下一站綠島」

不想去教召　男搬家後故意不申報遭判刑

台中市議員參選人林義偉酒駕判4月　竟是累犯

基隆市府女雇員洩密稽查上百次　下場曝光

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

更多熱門

相關新聞

有序號+保固！隨身硬碟「能正常存取」拆開卻震驚

有序號+保固！隨身硬碟「能正常存取」拆開卻震驚

一名網友日前網購知名大廠的隨身硬碟，其中有完整序號，也能註冊保固；沒想到，他拆解機身後發現，自己竟掉入詐騙陷阱，而廣大網友看完悲劇照，也紛紛被戳笑，直呼「沒放用過的兩條線快篩算不錯了」、「超經典」。

買東西、訂餐前「必搜優惠碼」被嫌窮酸！兩派吵翻

買東西、訂餐前「必搜優惠碼」被嫌窮酸！兩派吵翻

iPhone 14殺到只要5折　必搶時段快記下

iPhone 14殺到只要5折　必搶時段快記下

她隆乳鹽水袋用18年變「噁心沼澤水」畫面曝

她隆乳鹽水袋用18年變「噁心沼澤水」畫面曝

外送員機車貼「警察局巡邏車」　引來警察動手了

外送員機車貼「警察局巡邏車」　引來警察動手了

關鍵字：

紋繡師隆乳黑心貨網購

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

即／東部海域03：25地震！全台有感

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面