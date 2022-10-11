桃園女只有紋繡證照…竟開工作室隆乳！器材+藥品全是網路黑心貨

記者陳雕文／新北報導

桃園一名女紋繡師在某社區大樓設立工作室，獨自從事豐胸、隆鼻、割雙眼皮，甚至施打玻尿酸與肉毒桿菌等醫美行為，如果顧客不滿意術後效果索賠，女紋繡師就把人封鎖並繼續生意，每月收入可超過50萬元。移民署新北專勤隊接獲檢舉，聯手桃園市政府等單位到場抓人，並發現其藥品、器材全是網路黑心貨！

▲移民署專勤隊與桃園市衛生局一同逮到吳女，她聲稱自己從事醫美並不久。（圖／記者陳雕文翻攝）

●僅有紋繡證照就動刀

37歲吳姓女紋繡師於2005年從越南嫁來台灣，一邊當洗碗工一邊學習紋眉及美容美髮，自2017年開始在越南私設醫美工作室，107年獲頒美國密西根MNS國際菁英盃競賽「半永久化妝術紋繡組」優勝，110年10月將工作室轉移到臺灣，透過經營臉書粉絲專頁分享手術畫面攬客，收費標準不公開，私訊詢價時才報價，例如注射玻尿酸豐胸300cc為10萬元，豐唇手術1萬6千元。

▲吳女曾在越南獲選國民美容品牌首獎。（圖／記者陳雕文翻攝）

吳女表示：「我價錢都會拉高，讓他們殺價。」吳女每月最多有12名客戶，粗估每月收入最高可能超過50萬元，更開班招募學員，並以低價手術費用徵求模特做示範教學或讓學員操作練習。

▲吳女於臉書宣傳個人工作室，還開班教授醫美療程，並以低價手術費用徵求模特做示範教學。（圖／記者陳雕文翻攝）

●禁藥醫材全是網路貨 除毛機一開就燒壞

據了解，吳女還透過臉書等網路平臺購入未經許可之醫學美容藥品、縫線、針具及設備，而手術刀、鑷子及止血鉗等手術器械則由家人自越南當地商店購入再寄至臺灣。

令人傻眼的是，網路下單的陸製廉價除毛機僅要價3萬6千元（臺製儀器要價19萬），不料第一次開機就燒毀，根本來不及用於服務客人。

▲吳女購入之陸製廉價除毛機首次開箱就燒毀無法使用。（圖／記者陳雕文翻攝）

移民署新北市專勤隊接獲民眾檢舉，立刻成立專案小組蒐證數月，於今年4月會同桃園市政府衛生局一同行動，到場抓到吳女並扣得玻尿酸、肉毒桿菌、麻醉劑、人工假體、縫線、針具、手術刀械及雷射除毛機等共千項贓證物，涉嫌違反藥事法及醫師法移送桃園地檢署偵辦；全案於上月予以緩起訴處分，吳女需向公庫繳交處分金36萬及參加法治教育。

▼移民署查扣千項醫美用藥品及器具。（圖／記者陳雕文翻攝）