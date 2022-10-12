台北市十大亮眼女議員參選人　聲量第一名是她

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選白熱化，除了縣市長之戰，議員間的競爭也同樣激烈，而首都台北市各方陣營的攻防更是備受關注。最新調查顯示，國民黨台北市議員徐巧芯選舉期間猛攻前新竹市長林智堅論文、民進黨陳時中幕僚名單，更與資深媒體人周玉蔻對抗，但也因違停、宣傳車「巧芯號」鬼切等爭議引發討論，成為聲量榜上第一名。

根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，近三個月最被大家討論的台北市女議員參選人，第10名開始倒數依序為國民黨的鍾沛君、民眾黨的林珍羽、國民黨的柳采葳、民眾黨的黃瀞瑩、基進黨的吳欣岱。

第5名為民眾黨的楊寶楨。楊寶楨曾任今周刊記者及研究員，也曾於非凡新聞台擔任記者及節目主持人，具有國立政治大學企管系、歐語系雙學士學位的學霸，2019年擔任民眾黨發言人，之後投入大選，緊跟時事獲得不少聲量，而在今年初曾因一句「大菊為重」引發爭議。

▲台灣民眾黨市議員參選人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

第4名為民進黨的顏若芳。顏若芳過去為台北市議員、民進黨發言人，也曾擔任民進黨新聞部主任，與民進黨立委王定宇2021年爆出同居緋聞，兩人澄清彼此為房東房客關係。

▲民進黨台北市議員參選人顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

第3名為苗博雅，是社民黨於台北市的唯一一席議員席次；第2名則為無黨籍的林穎孟，2人多次與台北市長柯文哲在議會上交火。

▲社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者湯興漢攝）

▲無黨籍台北市議員林穎孟。（圖／記者李毓康攝）