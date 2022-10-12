專搜中獎炫耀文！男大生鑽發票兌獎APP漏洞　3天撈近萬元GG了

▲有網友發票中獎PO文炫耀，卻因沒將QR code打馬，獎金遭盜領。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者陳韻如／南投報導

南投一名李姓男大生日前發現，中獎發票可透過國稅局APP「統一發票兌獎」掃描兌獎，他因此起了歹念，上網搜尋他人的中獎發票照片後，盜領對方的獎金，一連盜領了26張中獎發票，得手金額共9千3百元。案經被害人察覺後報警，李男被依詐欺罪嫌判拘役30天，得易科罰金。可上訴。

根據判決，21歲的李男無意間發現，只要用國稅局APP掃描電子發票上的QR code，該APP就會自動兌獎，中獎金額也會自動轉入綁定的金融帳戶內，不須持實體發票也能兌獎，沒想到他卻因此心生歹念。

李男2021年8月6日晚間9時許，先是透過網路搜尋「發票中獎」，發現有網友公開分享了自己的中獎發票，且並未將發票上的QR code打馬，便立刻用國稅局APP掃描兌獎，果真讓他成功兌獎，得手1000元的獎金。

李男當下欣喜若狂，同年月7凌晨便展開了他的瘋狂盜領模式，一天之內就盜領了5100元，連續三天共盜領26張中獎發票，得手金額9300元。直到被害人發現獎的莫名遭人領走，焦急向國稅局投訴，李男惡行才因此曝光。

國稅局在蒐集所有證據後，將李男函送南投地檢署偵辦，而李男當時對於犯行坦承不諱，並將獎金全數歸還，但因其行為觸犯詐欺取財罪嫌，檢方因此將他提起公訴。

案經法院審理，法官認為，李男不思循正當途徑獲取財物，竟利用兌獎系統的辨識漏洞，而犯下詐欺犯行，除了侵害到真正中獎人的權力之外，也紊亂財政部電子發票整合平台統一發票兌獎系統，行為實屬不該，但考量他坦承犯行，並歸還獎金，因此僅將他判處拘役30天，得易科罰金3萬元。全案可上訴。