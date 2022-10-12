男性蛋蛋「一大一小、一高一低」正常嗎　醫給答案

▲男性睪丸一高一低是正常的。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

有許多男性看泌尿科，面露慌張詢問，「醫師，我的兩邊睪丸一高一低，一大一小，這是正常的嗎？」對此，醫師解答，這是正常的，但睪丸高低差不能超過2公分。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修醫師11日在「泌密會客室」臉書表示，睪丸不完全對稱是很正常，一邊高、一邊低，或是一邊大、一邊小，都不用過度擔心。

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醫師說，但睪丸的高低差不能超過2公分，根據發表在《Journal of Anatomy》文獻顯示，在各年齡層的統計中，右側蛋蛋的體積和重量都勝過左側蛋蛋；另外，蛋蛋夾在大腿內側中間，難免會推擠、擠壓到合適的空間，根據統計結果，和慣用手同側的蛋蛋，位置會變得比較高，一般來說差距在2公分內都算正常。

▼右側蛋蛋重於左側蛋蛋。（圖／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」臉書）

醫師提到，男性常見的泌尿疾病之一「精索靜脈曲張」，90%會發生在左側蛋蛋，因胚胎時期，蛋蛋會從腎臟附近慢慢地爬到現在位置，右側腎臟離下大靜脈比較近，所以右側的蛋蛋靜脈可以直接匯入下大靜脈，不需先注入右側的腎臟靜脈中。

醫師指出，而左側的腎臟離下大靜脈比較遠，所以左側的蛋蛋回流的靜脈，會先跟左側的腎臟靜脈會合，才會一起灌入下大靜脈；左側靜脈回流路徑長，血液容易受阻，就容易發生靜脈曲張。

▼和慣用手同側蛋蛋會變得比較高。（圖／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」臉書）

