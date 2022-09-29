藍委質疑政府執行死刑救選情　蔡清祥「該批就批」：只考慮法律條件

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台南8月一起殺警案引起輿論譁然，也讓死刑議題備受關注，我國目前有38件死刑犯尚未執行，也有立委表示，外界有質疑執政黨可能執行死刑救選情，對此，法務部長蔡清祥29日表示，自己只考慮法律的條件，且程序並非他掌握、公文還未送達，只要程序走完，「該執行我就馬上批。」

立法院司法及法制委員會今天邀請蔡清祥列席，就「面對槍聲四起及員警因犯罪案件犧牲，台灣司法如何全面因應及防範」進行專題報告。

國民黨立委洪孟楷質詢時詢問，國內死刑死犯尚未執行共有幾件？蔡清祥回應，共有38件；至於最長判刑沒有執行是多久？對此，蔡清祥回應，超過10年，是因為送到法務部審核時，必須審查是否大法官釋憲、是否有非常上訴等。

洪孟楷表示，目前死刑定讞但尚未執行的有38人，民眾認為行政效率不彰；很多人會說，執政黨是看選舉風向辦事，蔡清祥說，公文還未送到他這，最高檢要審核，包含是否大法官釋憲、是否非常上訴、是否再審，才會送到法務部。相關程序不是掌握在他手上，只要審核事項都審過，「該執行我就馬上批」，他任內也執行過2次死刑。

洪孟楷質疑，離九合一選舉還有58天，外界更質疑執政黨，可能透過選前執行死刑來救民調，對此，蔡清祥回應，自己只考慮法律的條件，若程序走完，該執行就執行，不考慮時間，「難道要約束我這段時間不能執行嗎」，法務部都隨時掌握情況。